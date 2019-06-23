Андрей Перепелюк добился самой большой своей победы за 25 лет

В августе тренеру центра спорта и образования "Самбо-70" Андрею Перепелюку - уже 34 года. Да, когда говорим о спортсмене, то 34 - это всегда "уже". Тем более что в нашем конкретном случае Андрей Перепелюк с 2015 года работает тренером.

Вот она судьба. Еще в 2009-м взял на чемпионате России почетную для его тогдашних младых лет "бронзу", что среди российских самбистов ценится никак не ниже европейской или даже мировой медали. Казалось, вот он открывающийся горизонт, однако в следующий раз до пьедестала национального чемпионата удалось добраться только в 2015-м, повторить успех через год, а в 2019-м снова стать третьим, что и дало право отобраться в сборную на Игры в Минск.

А что было в промежутке между 2009-м и 2019-м?

Андрей Перпелюк: До этого и в эти годы всегда было самбо. Я пришел в клуб лет в девять. И понравилось. Не только борьба. Атмосфера тоже. Нам, новичкам, внушали, что в "Самбо-70", где боролись идол нашего вида спорта Астахов и другие, а теперь трудятся их воспитанники, не может быть лентяев и задир, здесь нет места никакому панибратству и вседозволенности. Дух клуба "Самбо-70" такой, что хотелось приходить сюда и приходить. Я, московский паренек, пришел и остался.

И навсегда? Ведь теперь вы - тренер. Занимаетесь с ребятами 13-14 лет. С мелкотой.

Андрей Перепелюк: В самбо 13-14 - это уже вполне нормальный возраст, когда многое прошел и кое-что понял. Для тренера - очень важный момент помочь ребятам в период наступающего взросления, не только чисто спортивного. Пусть и уходят на это силы немалые. Не зря же заканчивал институт. Приходится быть педагогом, а иногда и советчиком. Мне это нравится.

Путь в жизни определен? Именно тренер.

Андрей Перепелюк: Да. Скорее так. И коллеги у меня хорошие. А где зазеваемся, генеральный директор "Самбо-70" Ренат Алексеевич Лайшев нас всех быстренько соберет, объяснит.

А как же успеваете тренироваться? Совмещать сложно.

Андрей Перепелюк: Однако вполне можно. Знаете, все эти годы я не сидел зря. Выигрывал этапы Кубков мира, присвоили мне международного мастера. Но не все понимают, насколько развито в России самбо, в нашей стране и изобретенное. Конкуренция - жесточайшая. Пробиться сложно. И все эти годы меня не покидало: я же смогу, все для этого есть. Иногда останавливался в шаге. Но бросить, оставить - никогда не собирался.

Наверное, в ноябре поедете в Корею на чемпионат мира?.

Андрей Перепелюк: (Со вздохом) Нет, не добился. Занял на чемпионате страны третье место. А на чемпионат мира едет первый номер - и заслуженно. Но пока уходить с ковра не думаю. Если в августе 34, не значит, что силы иссякли. Это я скромно о себе.

Как вы относитесь к тому, что теперь "Самбо-70" известно даже больше своими фигуристами? Не обидно?

Андрей Перепелюк: В чем обида? Несем марку, расширяем присутствие, а у нас еще есть и весьма известные гимнастки..

Фигуристки не зазнаются?

Андрей Перепелюк: Абсолютно точно - нет. Да я их сам хорошо знаю. И Женю Медведеву, и Алину Загитову, и других.

Но Медведева уехала в Канаду.

Андрей Перепелюк: И что? Она все равно наша, в клубе выращенная. Очень хорошая девчонка. И зазнайства, повторюсь, ни тени. Мы, самбисты, с фигуристами дружим.