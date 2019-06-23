Атлеты Союзного государства успешно стартовали на II Европейских играх

Динамичный старт II Европейских игр, факел которых осветил атлетические арены белорусской столицы в минувшую пятницу, уже принес хозяевам турнира 14 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых.

"Первые успехи наших спортсменов, и особенно ваше золото, - прекрасный подарок для всех белорусов и яркое начало Европейских игр", - говорится в поздравлении победителей состязаний президента Беларуси Александра Лукашенко, которое цитирует его пресс-служба.

Неплохой медальный урожай во второй день континентальных игр, по информации БЕЛТА, собрали белорусские борцы. Первое золото в субботу принес самбистам Александр Кокша, его успех сопутствовал и Анжеле Жилинской. Серебро по итогам состязаний отказалось в активе Анастасии Архиповой, а обладателями бронзовых наград сразу стали четыре атлета: Анфиса Копаева, Татьяна Мацко, Владислав Бурдь и Тимофей Емельянов.

Золотой отблеск европейских наград осветил и выступление акробаток Вероники Набокиной, Юлии Ивончик и Карины Сандович. Они заняли первую ступень пьедестала почета в групповых балансовых упражнениях, а чуть позже им были вручены и бронзовые награды в динамических упражнениях. Еще одно золото соревнований в тот же день принесли белорусской команде Артур Беляков и Ольга Мельник, занявшие первое место в состязаниях смешанных пар в балансовых упражнениях. Следует добавить, что именно им покорилась и третья почетная ступень в динамических упражнениях. Кстати, в соревнованиях по художественной гимнастике белоруска Екатерина Галкина заняла в субботу третье место в индивидуальном многоборье.

Высокие результаты показали в командном первенстве по стрельбе из классического лука белорусское трио - Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская. Они стали обладательницами серебряных наград. Олимпийский характер проявила на трассе и знаменитая белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова - финишным спуртом она сумела завоевать бронзу в групповой шоссейной гонке.

А всего на пьедестал 22 июня поднимались представители 20 команд. Но больше всего медалей, признаются местные обозреватели, у сборной России - 18 (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые).

В воскресный день в белорусской столице будет разыграно 36 комплектов наград. Во-первых, на главной арене соревнований, минском стадионе "Динамо", стартует легкоатлетический турнир. Здесь атлеты разыграют девять комплектов медалей в индивидуальных состязаниях. Во-вторых, столько же комплектов наград разыграют самбисты в столичном Дворце спорта. А на ковре "Минск-арены" участницы соревнований по художественной гимнастике определят лучших мастеров в семи видах программы. Там же розыгрышем двух комплектов медалей завершится и турнир по спортивной акробатике.

Сила воли и профессионализм определит очередных призеров на татами в "Чижовка-арене", где продолжится турнир по дзюдо. Им предстоит разыграть четыре комплекта медалей, сообщает агентство. А в тире снайперскую точность будут демонстрировать мастера пулевой стрельбы. На арене СОК "Олимпийский" определят обладателей медалей в двух видах программы среди лучников.

И еще одно зрелищное событие дня: на Октябрьской площади в путь по улицам Минска отправятся участники мужской шоссейной велогонки.

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