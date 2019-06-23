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23.06.2019 08:08
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Биолог из МГУ рассказала, что нужно делать при укусе клеща

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Анастасии Антоновской из МГУ имени Ломоносова, есть ряд простых правил, которые помогут быстро избавиться от клеща и снизить вероятность энцефалитом или боррелиозом.

Эксперт пояснила, что не стоит ждать, когда клещ отвалится сам. Не надо также пытаться вытащить его с помощью масла, бензина, горящих спичек - это может спровоцировать занесение опасной микрофлоры в организм. Лучше всего удалить кровососа с помощью пинцета, ухватив тело членистоногого у основания хоботка. Если нет пинцета, можно воспользоваться нитками.

Фото: iStock
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- Тянуть клеща надо с равномерными усилиями. Можно выкручивать его по часовой стрелке или наоборот. Есть данные, что последний вариант - более быстрый, но так зубцы обламываются чаще, - пояснила Анастасия Антоновская РИА Новости.

Она также посоветовала после обнаружения клеща внимательно осмотреть тело, так как кровососы, как правило, крайне редко "атакуют" поодиночке.

После того, как вы избавились от клеща, не стоит пить антибиотики - они бессильны против вируса клещевого энцефалита. Лучше сразу обратиться к специалистам. И, конечно, обнаруженного клеща не надо выбрасывать. Его следует передать медикам.

Общество Здоровье
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