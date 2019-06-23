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23.06.2019 14:20
Рубрика: Экономика

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Текст: Юрий Когалов

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.

По данным австралийского телеканала, инициатор этого обращения решил сохранить анонимность, опасаясь расправы со стороны Boeing и дискриминации со стороны авиакомпаний, использующих самолеты этого производителя. В документах он проходит под именем Pilot X. Вместе со своими коллегами он требует возместить ущерб (финансовый и моральный), нанесенный им запретом, введенным многими странами на использование 737 MAX. Групповой иск будет рассмотрен в чикагском суде, дата слушания назначена на 21 октября 2019 года.

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По словам Pilot X, изменение конструкции модели 737, использование более крупных двигателей повлияло на аэродинамику самолета, что сделало его более склонным к падению, сваливанию. Проблему должно было исправить программное обеспечение, однако сбои в его работе привели к двум катастрофам.

Напомним, в конце 2018 года принадлежащий индонезийской компании Lion Air самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение через 12 минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. В марте этого года аналогичный лайнер Ethiopian Airlines упал на землю через шесть минут после взлета, в результате чего погибли 157 человек. После этих катастроф во всем мире были запрещены полеты Boeing 737 МАХ до выяснения обстоятельств крушений.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов, она обновила программу обучения пилотов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире США
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