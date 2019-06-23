Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию. Об этом сообщает abc.net.au со ссылкой на документы суда.

По данным австралийского телеканала, инициатор этого обращения решил сохранить анонимность, опасаясь расправы со стороны Boeing и дискриминации со стороны авиакомпаний, использующих самолеты этого производителя. В документах он проходит под именем Pilot X. Вместе со своими коллегами он требует возместить ущерб (финансовый и моральный), нанесенный им запретом, введенным многими странами на использование 737 MAX. Групповой иск будет рассмотрен в чикагском суде, дата слушания назначена на 21 октября 2019 года.

По словам Pilot X, изменение конструкции модели 737, использование более крупных двигателей повлияло на аэродинамику самолета, что сделало его более склонным к падению, сваливанию. Проблему должно было исправить программное обеспечение, однако сбои в его работе привели к двум катастрофам.

Напомним, в конце 2018 года принадлежащий индонезийской компании Lion Air самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение через 12 минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту. В марте этого года аналогичный лайнер Ethiopian Airlines упал на землю через шесть минут после взлета, в результате чего погибли 157 человек. После этих катастроф во всем мире были запрещены полеты Boeing 737 МАХ до выяснения обстоятельств крушений.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов, она обновила программу обучения пилотов.