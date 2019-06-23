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Рубрика: Спорт

Бразилия обыграла Перу в Кубке Америки

Текст: Максим Домчев

Сборная Бразилии завершила групповой раунд Кубка Америки уверенной победой над Перу и вышла в четвертьфинал турнира с первого места. Благодаря победе над Боливией вторыми стали венесуэльцы, а команда Перу опустилась на третью строчку, но шансы на плей-офф сохраняет.

В заключительном туре группового раунда Кубка Америки решалась судьба первого места в группе А. Хозяева турнира бразильцы встречались с командой Перу. На счету обеих сборных было по 4 очка, на два меньше было у Венесуэлы, которая свой матч проводила против аутсайдеров из Боливии. При очень удачном раскладе Венесуэла и вовсе могла обойти лидеров.

Фото: twitter.com/fcsm_official
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Бразилия на правах хозяев с первых же минут ринулась на осаду ворот Педро Гальесе. Продержались перуанцы недолго - уже на 12-й минуте Касемиро счет открыл, через семь минут Роберто Фирмино развил успех, а уходили бразильцы на перерыв уже при счете 3:0.

Эвертон не пожалел соперника и довел счет до крупного. Второй тайм стал для перуанцев продолжением кошмара. Дани Алвес нанес четвертую пробоину, а окончательный результат установил Виллиан - 5:0.

Сборная Венесуэлы после двух матчей имела удивительную разницу мячей - 0:0. Хотя в двух предыдущих матчах в их воротах побывали аж пять мячей, но ни один из них не был засчитан.

Получив неплохой шанс занять второе место венесуэльская команда открыла счет уже на второй минуте. Дарвин Мачис на достигнутом решил не останавливаться и во втором тайме оформил дубль. Лионель Хистиньяно было возродил интригу, но незадолго до финального свистка Хосеф Мартинес сделал преимущество венесуэльцев недосягаемым.

Таким образом Бразилия завершила групповой раунд на первом месте, Венесуэла стала второй. У Перу еще есть шансы продолжить выступление в турнире, но тут все зависит от конкурентов.

Спорт Футбол
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