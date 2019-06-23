Дина Аверина стала трехкратной чемпионкой Игр в Минске

За упражнение с обручем Аверина, восьмикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, набрала 22,850 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Екатерина Галкина (21,750), бронзовую - украинка Влада Никольченко (21,450).
Ленту в исполнении российской "художницы" судьи оценили на 21,350 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (21,100). Тройку призеров замкнула болгарка Катрин Тасева (20,450).
Ранее в многоборье Ашрам навязла Дине Авериной серьезную борьбу, даже лидировала по ходу турнира, но допустила ошибку в последнем виде и осталась с серебром. Однако она все же стала чемпионкой Европейских игр, выиграв два золота - в упражнениях с булавами (22,700) и мячом (22,500) соответственно. Аверина в этих видах завоевала серебро (22,600) и бронзу (21,300).