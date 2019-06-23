СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
23.06.2019 17:25
Текст: Анна Козина (Минск)

Дина Аверина стала трехкратной чемпионкой Игр в Минске

Россиянка Дина Аверина, которая ранее выиграла золотую медаль Европейских игр в индивидуальном многоборье, одержала в Минске еще две победы в соревнованиях по художественной гимнастике. На этот раз она первенствовала в отдельных видах - в упражнениях с обручем и лентой.
Дина Аверина выполняет упражнение с лентой на Европейских играх в Минске. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Дина Аверина выполняет упражнение с лентой на Европейских играх в Минске. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Дина Аверина выполняет упражнение с лентой на Европейских играх в Минске. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

За упражнение с обручем Аверина, восьмикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы, набрала 22,850 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Екатерина Галкина (21,750), бронзовую - украинка Влада Никольченко (21,450).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ленту в исполнении российской "художницы" судьи оценили на 21,350 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (21,100). Тройку призеров замкнула болгарка Катрин Тасева (20,450).

Ранее в многоборье Ашрам навязла Дине Авериной серьезную борьбу, даже лидировала по ходу турнира, но допустила ошибку в последнем виде и осталась с серебром. Однако она все же стала чемпионкой Европейских игр, выиграв два золота - в упражнениях с булавами (22,700) и мячом (22,500) соответственно. Аверина в этих видах завоевала серебро (22,600) и бронзу (21,300).