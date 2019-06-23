Дина Аверина стала трехкратной чемпионкой Игр в Минске

Россиянка Дина Аверина, которая ранее выиграла золотую медаль Европейских игр в индивидуальном многоборье, одержала в Минске еще две победы в соревнованиях по художественной гимнастике. На этот раз она первенствовала в отдельных видах - в упражнениях с обручем и лентой.

Дина Аверина выполняет упражнение с лентой на Европейских играх в Минске. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости