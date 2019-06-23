Дзюдоисты из Беларуси и Сербии расширили взаимодействие государств

Минск и Белград стремятся к расширению всестороннего взаимодействия. Очередным подтверждением данного факта стало подписание в воскресенье в спорткомплексе "Чижовка-Арена" меморандума о сотрудничестве между Белорусской федерацией дзюдо и Федерацией дзюдо Сербии.

По данным агентства БЕЛТА, документ подписали главы указанных федераций - Павел Ясеновский и Иван Тодоров, а в торжественной церемонии приняли участие заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля и президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

"Между нашими странами сложились теплые, дружеские отношения. И нам, безусловно, очень приятно, что связи работают и на уровне федераций. Мы полагаем, что подписание этого меморандума позволит еще больше углубить наши отношения, позволит усилить обмен спортивными делегациями. Будем прилагать усилия, чтобы сербские коллеги и дзюдоисты приезжали и выступали у нас", - отметил Александр Барауля, указавший при этом, что развитию взаимоотношений Беларуси и Сербии на самом высоком уровне уделяется много внимания.

Напомним, что 21 июня в Минске состоялась встреча президентов Беларуси Александра Лукашенко и Сербии Александра Вучича. Тогда белорусский лидер констатировал, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне. "Думаю, нам надо добавить к политическим отношениям больше торговли, экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул", - сказал Александр Лукашенко. Он также подчеркнул особое отношение к Сербии. "Хочу в очередной раз заявить, что Сербия - это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично", - констатировал политик.

В свою очередь Александр Вучич поблагодарил главу белорусского государства за очень теплый прием и гостеприимство. "Вы сказали, что Сербия - очень близкая страна для Беларуси. И я могу сказать, что Беларусь для нас это дружеская, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим все, что вы делаете, вы лично. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово", - подчеркнул он.