Европейские эксперты отметили снижение числа заключенных в России

Благодаря гуманизации законодательства в России снизилось число заключенных и практически исчезла проблема перелимита в казенных домах.

Как сообщил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый, это отметили европейские коллеги. Заявление прозвучало на международной встрече по ресоциализации осужденных в России и Франции.

Как рассказали в тюремном ведомстве, международная встреча в таком формате проходила впервые, кроме того, это был первый визит представителей французской пенитенциарной службы в Россию для ознакомления с нашей системой исполнения уголовных наказаний.

"Федеральной службе исполнения наказаний интересен зарубежный опыт содержания в исправительных учреждениях осужденных и их дальнейшей ресоциализации, а также применения мер пробации. Именно поэтому мы с большим интересом участвуем в проектах Совета Европы по обмену пенитенциарной статистикой. Результатом этой работы стало издание ежегодного обзора Совета Европы по данной проблематике, где представлен большой массив данных о Российской Федерации, - рассказал врио директора ФСИН России Анатолий Рудый. - Очень приятно, что европейские коллеги отметили значительное снижение количества осужденных и отсутствие перелимита в российских исправительных учреждениях, которых удалось достичь благодаря гуманизации уголовного законодательства и расширению практики применения альтернативных лишению свободы видов наказания".

Всего за решеткой сейчас находятся 43 тысячи 704 женщины, с начала года их число сократилось на 1,4 тысячи человек. Суды стараются не отправлять женщин в тюрьму, а назначать другие наказания

В частности, благодаря гуманизации снизилось число осужденных несовершеннолетних и женщин. Как сообщил на встрече начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Приклонский, доля женщин от общей численности заключенных в российских учреждениях уголовно-исполнительной системы составляет 7,9 процента, за три года этот показатель снизился на 3,9 процента.

Всего, по данным ФСИН на 1 июня, в казенных домах находятся 43 тысячи 704 женщины.

Кстати, накануне встречи впервые прошла акция "Марафон здоровья": выездной осмотр и проведение лечения осужденных врачами - специалистами ведущих научных медицинских организаций минздрава. Команда состояла из докторов наук, врачей высшей категории, профессоров. Они посетили колонии в нескольких регионах.

Высококвалифицированная медицинская помощь оказана более 400 осужденным. Одному заключенному особо повезло: ему вставили зубные протезы. Помощь получали и дети, живущие в домах ребенка при колониях: дочки и сыновья осужденных женщин.

Планируется, что в перспективе подобные акции станут регулярными. Совместно с минздравом будет выработан план посещения командами специалистов колоний в других регионах.