24 июня, понедельник

"Матч ТВ"

20.40 - 21.35. II Европейские Игры в Минске. Самое важное за день. Обзорная программа.

"МАТЧ! Игра"

18.00 - 21.55. Баскетбол 3х3 (стритбол). 18.00. Женщины. Полуфиналы. 18.50. Мужчины. Полуфиналы. 19.50. Женщины. Матч за третье место. 20.15. Мужчины. Матч за третье место. 20.40. Женщины. Финал. 21.05. Мужчины. Финал. Далее церемония награждения. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

07.40. Художественная гимнастика (финалы в отдельных видах - обруч, мяч, булавы, лента; группы - пять мячей; группы - три обруча плюс четыре булавы; группы - многоборье). Акробатика (финалы: групповые комбинированные упражнения, многоборье, женщины; комбинированные упражнения, многоборье, смешанные пары). Повтор трансляций от 23 июня.

10.10. Стрельба из лука (финалы: блочный лук, смешанные пары; классический лук, смешанные пары). Повтор трансляции от 23 июня.

11.15 - 12.15. Стрельба пулевая. Малокалиберный пистолет, 50 м. Смешанные пары. Финал. Прямая трансляция.

13.00 - 13.30. Стрельба пулевая. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. За третье место. Финал. Прямая трансляция.

14.00 - 14.50. Стрельба пулевая. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. За третье место. Финал. Прямая трансляция.

В понедельник, 24 июня, в Минске будет разыграно 14 комплектов наград в шести видах спорта

15.45 - 17.00. Стрельба стендовая. Трап. Смешанные пары. Финал. Прямая трансляция.

18.15. Стрельба пулевая. Малокалиберный пистолет, 50 м. Смешанные пары. Финал. Повтор утренней трансляции.

19.00. Прыжки на батуте. Мужчины. Синхронные прыжки. Финал. Женщины. Индивидуальные прыжки. Финал. Прямая трансляция.

00.05 (в ночь с 24 на 25 июня). Стрельба пулевая. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. За третье место. Финал. Повтор дневной трансляции.

00.35 (в ночь с 24 на 25 июня). Стрельба пулевая. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. За третье место. Финал. Повтор дневной трансляции.

01.05 - 01.50 (в ночь с 24 на 25 июня). Стрельба пулевая. Малокалиберный пистолет, 50 м. Смешанные пары. Финал. Повтор утренней трансляции.

"МАТЧ! Боец"

08.50. Дзюдо. Финалы. Женщины. Весовые категории до 63 кг, до 70 кг. Мужчины. Весовые категории до 73 кг, до 81 кг. Повтор трансляции от 23 июня.

10.05 - 11.20. Самбо. Финалы. Мужчины. Весовые категории до 52 кг, до 62 кг, до 74 кг, до 90 кг, свыше 100 кг. Женщины. Весовые категории до 52 кг, до 60 кг, до 68 кг, до 80 кг. Повтор трансляции от 23 июня.

17.00. Дзюдо. Финалы. Мужчины. Весовые категории до 90 кг, до 100 кг, свыше 100 кг. Женщины. Весовые категории до 78 кг, свыше 78 кг. Прямая трансляция.

18.25. Бокс. Предварительные поединки. 1/8 финала. Мужчины. Весовые категории до 52 кг, до 69 кг. Прямая трансляция.