Глава эфиопского штата Ахмара застрелен при попытке переворота

Не менее двух чиновников эфиопского штата Ахмара на севере страны стали жертвами неудавшегося военного переворота. Один из погибших - руководитель второго по численности населения региона Амбачиу Меконнен, получивший смертельное ранение вместе со своим помощником. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Премьер Эфиопии Абий Ахмед уже заявил, что за попыткой узурпации власти стоял генерал Асамниу Тсиге, возглавлявший ахмарскую службу безопасности. В ходе субботних событий также погиб высокопоставленный военный Гизе Абера и был серьезно ранен глава штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен. В него стреляли "люди из ближнего окружения" во время экстренного заседания правительства штата. Информации о том, в каком состоянии находится генерал, как и других подробностей обстоятельств переворота пока нет.