Новости

Почему могут отказать в установке ГБО 12:08
Под Тверью катер вылетел на берег: восемь пострадавших 12:02
Видео: впервые показано использование секретной ракеты для Ми-28НМ 12:00
Мэр американского Ванкувера призвала открыть консульство РФ в Сиэтле 11:47
Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца 11:45
Гости слегка блефуют 11:35
Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео 11:22
Глава эфиопского штата Ахмара застрелен при попытке переворота 11:07
Названы автомобильные марки с самыми преданными "фанатами" 11:00
Украинский полковник до смерти избил подчиненную 10:40
Президент Грузии высказалась за сохранение турпотока из России 10:40
Путин поздравил россиян с сабантуем 10:21
Украинский "Богдан" снова попытался сделать замену советскому ГАЗ-66 09:40
На Украине признали дефицит газа 09:38
Видео: в Китае оползень смел с лица Земли автостоянку с десятками машин 08:40
Скончался бывший мэр Читы, руководивший городом почти 20 лет 08:17
Биолог из МГУ рассказала, что нужно делать при укусе клеща 08:08
Трамп назвал временной мерой отказ от нанесения удара по Ирану 08:00
СМИ: Карлос Гон присвоил себе 3 миллиона долларов из фонда Renault 07:24
В трехэтажном доме в исторической части Петербурга произошел пожар 06:24
Ученые NASA нашли возможные признаки жизни на Марсе 05:53
Мужчина на внедорожнике сбил пешеходов в Китае 05:27
Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы 05:04
В Приморье сгорел склад на китайском рынке 04:38
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке 04:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
23.06.2019 11:07
Рубрика: В мире

Глава эфиопского штата Ахмара застрелен при попытке переворота

Текст: Екатерина Забродина

Не менее двух чиновников эфиопского штата Ахмара на севере страны стали жертвами неудавшегося военного переворота. Один из погибших - руководитель второго по численности населения региона Амбачиу Меконнен, получивший смертельное ранение вместе со своим помощником. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Радикалы убили 17 жителей деревни на севере Буркина-Фасо

Премьер Эфиопии Абий Ахмед уже заявил, что за попыткой узурпации власти стоял генерал Асамниу Тсиге, возглавлявший ахмарскую службу безопасности. В ходе субботних событий также погиб высокопоставленный военный Гизе Абера и был серьезно ранен глава штаба эфиопской армии Сеаре Меконнен. В него стреляли "люди из ближнего окружения" во время экстренного заседания правительства штата. Информации о том, в каком состоянии находится генерал, как и других подробностей обстоятельств переворота пока нет.

В мире Африка Эфиопия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Спецоперация по ликвидации боевиков в Дагестане попала на видео
На Украине признали дефицит газа
Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
Трамп назвал временной мерой отказ от нанесения удара по Ирану
Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией