Гости слегка блефуют

Интерес к Европейским играм огромный. Народу в Минск понаехало масса. А на некоторых трибунах, где должны располагаться иностранные туристы, иногда попадаются проплешинки. К чему бы это? Ведь билеты распроданы.

Ответ прост. На время Европейских игр граждане из 90 стран могут въезжать в Беларусь бесплатно, предъявив билет на любые состязания, входящие в программу Игр.

Они и предъявляют, используя маленькую хитрость. Не все туристы пламенно увлекаются спортом, далеки от его перипетий. Но дешевый квиток на стадион обходится дешевле стоимости визы. И, купив парочку скоромных билетов, можно пересечь границу и отправиться не во Дворец спорта, а в Беловежскую пущу, да куда угодно.

Вот вам и объяснение горсточек незанятых мест на стадионах.