СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
23.06.2019 11:35
Текст: Николай Долгополов (Минск)

Гости слегка блефуют

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Интерес к Европейским играм огромный. Народу в Минск понаехало масса. А на некоторых трибунах, где должны располагаться иностранные туристы, иногда попадаются проплешинки. К чему бы это? Ведь билеты распроданы.

Ответ прост. На время Европейских игр граждане из 90 стран могут въезжать в Беларусь бесплатно, предъявив билет на любые состязания, входящие в программу Игр.

Они и предъявляют, используя маленькую хитрость. Не все туристы пламенно увлекаются спортом, далеки от его перипетий. Но дешевый квиток на стадион обходится дешевле стоимости визы. И, купив парочку скоромных билетов, можно пересечь границу и отправиться не во Дворец спорта, а в Беловежскую пущу, да куда угодно.

Вот вам и объяснение горсточек незанятых мест на стадионах.

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