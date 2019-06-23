Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1", Квят - 14-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон победил на девятом этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции и увеличил свое преимущество в личном зачете над ближайшим преследователем.

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы на этапе "Формулы-1" во Франции. Фото: AP/Claude Paris

В воскресенье Хэмилтон преодолел 53 круга на автодроме Поль Рикара за 1 час 24 минуты 31,198 секунды. Второе место заныл его партнер по команде финн Вальттери Боттас. Тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

С четвертого по десятую позиции пилоты расположились в следующем порядке: 4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), 5. Себастьян Феттель ("Феррари"), 6. Карлос Сайнс ("Макларен"), 7. Даниэль Риккьярдо ("Рено"), 8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), 9. Нико Хюлькенберг ("Рено"), 10. Ландо Норрис ("Макларен").

"Мерседес" сделал шестой дубль в восьми гонках с начала сезона, а пятикратный и действующий чемпион мира Хэмилтон одержал шестую победу. Британец с 187 очками возглавляет общий зачет. Второе место занимает Боттас, в активе которого 151 балл. Третьим идет Феттель (111).

Интрига по сути была исчерпана уже по итогам квалификации, которую болиды "Феррари" провалили: Леклер показал третий результат, а Феттель и вовсе был седьмым. Единственное, чем Себастьян подсластил пилюлю - это лучший круг, который немец показал непосредственно перед финишем, преодолев дистанцию за 1 минуту 32,570 секунды.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за "Торо Россо", по независящим от него причинам был заранее лишен возможности всерьез бороться за очки. Перед Гран-при Франции команда приняла решение поменять на его болид силовую установку, после чего Квят получил штраф, отбросивший его в самый конец пелотона.

В квалификации Квят был 16-м. Сама гонка сложилась для российского пилота неплохо: очков он не заработал, но финишировал 14-м, опередив партнера по команде тайско-британского гонщика Алекса Албона.