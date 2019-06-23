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Рубрика: В мире

Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании. Военные несколько минут контролировали полет лайнера, принадлежащего ирландской авиакомпании Ryanair.

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На борту воздушного судна возникла нештатная ситуация. Пьяный пассажир из Литвы нарушал порядок, грозился взорвать самолет, при этом имел при себе подозрительный сверток. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета - лондонский Станстед.

Уже на земле опасения, что лайнер пытаются захватить, не подтвердились. Как сообщают британские СМИ, произошло недопонимание. Истинные намерения буйного пассажира были другими.

В мире Европа Великобритания
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