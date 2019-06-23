Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне

Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании. Военные несколько минут контролировали полет лайнера, принадлежащего ирландской авиакомпании Ryanair.

На борту воздушного судна возникла нештатная ситуация. Пьяный пассажир из Литвы нарушал порядок, грозился взорвать самолет, при этом имел при себе подозрительный сверток. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета - лондонский Станстед.

Уже на земле опасения, что лайнер пытаются захватить, не подтвердились. Как сообщают британские СМИ, произошло недопонимание. Истинные намерения буйного пассажира были другими.