Китай готов закупать в России сотни тысяч тонн мяса кур

В Китае готовы закупать огромными партиями как деликатес бросовый продукт российского птицеводства - куриные лапки. Россия могла бы увеличить экспорт и другого продовольствия, но для этого придется перестраивать производство и логистику.

Китайские компании шлют запросы на поставку достаточно крупных партий продукции, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ). "Ежегодно Россия может поставлять в Китай от 150 до 200 тысяч тонн различных видов мяса птицы. В основном это крылья и куриные лапки", - пояснили "Российской газете" в РЭЦ.

Правда, на китайский взыскательный вкус к подобным деликатесам сгодятся не всякие лапки. Брать готовы только кондиционный продукт.

"Для поставок в Китай, например, лапки нужно обрабатывать, снимать кутикулы, то есть ороговевшую оболочку", - рассказывает "РГ" президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Китай возьмет российский товар, если его правильно подать: куриные лапки почистить, а масло разлить в трехлитровые бутылки

Это у нас куриные лапки идут на мясо-костную муку, а в Китае они - традиционное деликатесное блюдо. Из лапок делают супы, бульоны, подают в отварном виде как самостоятельное блюдо, в копченом виде это закуска к пиву, рассказывает Давлеев.

Но пробиться на китайский рынок не просто. "У значительного числа наших предприятий нет даже возможности отрезать куриные лапки по той технологической спецификации, по которой Китай их готов принимать", - говорит Давлеев. К тому же пока аттестованы для поставок лапок в Китай только около 30 заводов.

Важна также транспортная составляющая. Дешевле везти лапки можно морем из Санкт-Петербурга вокруг Европы, Африки, через Индийский океан. Но этот путь занимает от 40 до 60 дней. Быстрее, но значительно дороже по железной дороге.

С подобными сложностями сталкиваются поставщики и другой сельхозпродукции. Среди основных экспортных товаров - зерно, растительное масло, сахар. С зерном ситуация вполне благополучная, хотя ощущается нехватка портовых мощностей, есть потребность в формировании крупных партий товара. Что касается масла и сахара, то здесь приходится бороться за рынок, а для этого нужно соответствовать запросам потребителей. Например, тот же Китай готов покупать российское подсолнечное, рапсовое или соевое масло. Но у нас оно фасуется в литровые бутылки, а в Китае меньше, чем в трехлитровой таре, не покупают. Так что опять же предприятиям нужно перенастраивать оборудование.

Может также Россия увеличить экспорт рыбной продукции и получать более высокий доход, чем от вывоза непереработанного сырья. Но для этого нужно поменять структуру отрасли. Более двух третей добываемого сырья изначально планируются для реализации на внешнем рынке, пояснили "РГ" в Рыбном союзе. Чтобы стимулировать переработку рыбы внутри страны, нужно сделать максимально высоким сбор за пользование водными биоресурсами при вывозе непереработанного сырья, субсидировать ставку по кредитам на модернизацию рыбоперерабатывающих предприятий, предлагают в Рыбном союзе.

К 2024 году экспорт российского продовольствия нужно увеличить почти в два раза, до 45 миллиардов долларов. Это вполне реалистичный план, отметил накануне президент в ходе "Прямой линии".