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23.06.2019 21:35
Рубрика: Власть

Клинцевич допустил введение новых ограничений против Грузии

Текст: Галина Мисливская

Антироссийская политика грузинских властей может вынудить российскую сторону принять новые ограничения против этой страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Фото: Александр Имедашвили/ РИА Новости
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Он обратил внимание "на одно из последних сообщений из Грузии: ряд кинотеатров этой страны приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом".

"По сути, речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей", - цитирует сенатора его пресс-служба.

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - заключил Клинцевич.

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