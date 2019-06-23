Клинцевич допустил введение новых ограничений против Грузии

Антироссийская политика грузинских властей может вынудить российскую сторону принять новые ограничения против этой страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он обратил внимание "на одно из последних сообщений из Грузии: ряд кинотеатров этой страны приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом".

"По сути, речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей", - цитирует сенатора его пресс-служба.

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", - заключил Клинцевич.