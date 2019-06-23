"Локомотив" продлил контракты с 4 футболистами, включая Ротенберга

Футбольный клуб "Локомотив" продлил соглашения с четырьмя игроками - вратарем Антоном Коченковым, защитником Борисом Ротенбергом, полузащитниками Владиславом Игнатеьвым и Александром Коломейцевым, сообщается на официальном сайте московской команды.

Подробности сделок не разглашаются.

Коченков выступает за "Локомотив" с 2015 года и в общей сложности в составе клуба провел 12 игр.

Ротенберг защищает цвета железнодорожников с 2016 года. В его активе 17 матчей.

Игнатьев вернулся в "Локомотив" в 2016 году, до этого он играл за клуб в 2010-2012 годах. На счету хавбека 142 встречи и 12 голов.

Коломейцев перешел в московскую команду в 2015 году. За это время он сыграл 88 матчей и забил 6 мячей.