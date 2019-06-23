МИД РФ назвал опасными рассуждения об "ограниченной ядерной войне"

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков раскритиковал рассуждения американских военных и политиков о перспективах "ограниченной ядерной войны". По словам дипломата, подобная практика опасна и дестабилизирует международную обстановку, провоцируя ядерную гонку.

Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости, убежден, что представители нынешних американских элит приближаются к "поколению компьютерных игр", которое безответственно относится к вопросам применения военной силы, в том числе ядерного оружия.

Напомним, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в нарушении которого обвиняют Москву.