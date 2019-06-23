Будут ли в России маркировать пиво и каким образом власти собираются снизить комиссии за эквайринг? Почему так долго принимается закон о мобильной торговле и что мешает возврату в российские города сельскохозяйственных рынков? Эти вопросы обозреватель "Российской газеты" обсудила с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым.

За 10 лет число рынков, где можно купить свежие фрукты, сократилось в 6 раз. Теперь оно вырастет в 2-3 раза. Фото: Олеся Курпяева

А начался разговор с пустых бутылок. То, что их снова могут начать принимать в магазинах, обсуждают довольно часто. Но каждый раз тема тихо уходит из топовых новостей, так и не став реальностью. Ведь по действующим в России санитарным правилам размещать в магазинах пункты приема тары запрещено.

Нужно предлагать покупателям в качестве альтернативы бумажные пакеты и сумки, а пластиковые пакеты должны быть биоразлагаемыми

Виктор Леонидович, так этот вопрос будет наконец решен? Есть возможность смягчить запрет на прием бутылок в магазинах?



Виктор Евтухов: Сегодня действительно в законе есть такое ограничение. И никто не пойдет на то, чтобы его нарушать. Однако мы заинтересованы в возврате сырья в оборот, поскольку это придает цикличности экономики. Есть возможность получить больше ресурсов практически бесплатно. Поэтому у нас есть понимание, как изменить действующее законодательство. И мы это сделаем.

Надеюсь, мы скоро узнаем, как это будет сделано. А от пластиковой посуды и пакетов будем отказываться?



Виктор Евтухов: Есть разные виды пластика и пакетов. Что касается пакетов, которые быстро приходят в негодность, конечно, нужны какие-то меры. Очень просто установить запрет, но куда правильнее принять разумные решения.

Можно установить плату на все пластиковые пакеты. Сейчас магазины уже работают по этому принципу. Нужно также предлагать покупателям в качестве альтернативы бумажные пакеты или сумки, которые можно долго использовать в хозяйстве. Пластиковый пакет в идеале должен быть биоразлагаемым. Мы постепенно к этому придем.

И, конечно, важно привить людям культуру разумного потребления. Если мы научим людей сортировать пластик, он весь пойдет во вторичный оборот. Сейчас из переработанного пластика создают, например, покрытие для дорог, утеплители для домов, даже одежду и обувь.

Какие товары начнут маркировать в этом году? Как будет проходить этот процесс?



Виктор Евтухов: Уже введена обязательная маркировка табачной продукции, а с 1 июля вводится обязательная маркировка обуви. Также готовятся к проведению эксперименты по маркировке шин и покрышек, духов и ряда товаров легкой промышленности. Перечень будет расширяться.

Считаю, что маркироваться должно максимальное количество потребительских товаров, чтобы четко отследить все этапы товародвижения от производителя или импортера до конечного потребителя.

В СССР бутылка, даже пустая, являлась твердой валютой, ее залоговая стоимость была довольно высока. Фото: Анатолий Жданов/Комсомольская правда

Мы сейчас завершили первый, основной этап этой сложнейшей работы. Как известно, уже почти три года маркируются изделия из натурального меха. Результаты этого опыта по внедрению обязательной маркировки шуб оказались настолько эффективными, что превзошли наши ожидания. Огромное количество участников проекта легализовали свой бизнес, поскольку ранее они не отчитывались перед налоговыми органами. До начала эксперимента ежегодные розничные продажи по данным маркетинговых исследований отрасли оценивались в 8,5 миллиарда рублей. По данным ФНС России, сумма розничной реализации маркированных изделий из меха только за 2018 год составила 75,8 миллиарда. Разница почти в девять раз.

В целом маркировка - это очень сложный и технологичный процесс. Никто в мире такого масштабного проекта прослеживаемости товаров еще не делал. Как вы уже поняли, сначала мы совместно с бизнесом осуществляем маркировку того или иного вида товара в формате эксперимента. Это такой пробный шаг, необходимый, чтобы учесть все нюансы и сработать в итоге на пользу и простому покупателю, и бизнесу. Затем, учитывая итоги экспериментов, вводим обязательную маркировку того или иного вида товаров. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке лекарств и фотокамер.

С 1 июля в России начинается обязательная маркировка обуви. А потом пройдут эксперименты по маркировке шин и покрышек, духов и товаров легпрома

Как именно система маркировки молочной продукции минпромторга будет соседствовать с системой "Меркурий"?



Виктор Евтухов: Система Минсельхоза России "Меркурий" (электронная ветеринарная сертификация) позволяет отследить, какой объем сырья был произведен, какой поступил на предприятие и был использован для производства готовой продукции.

Это помогает противодействовать поставкам некачественного сырья производителям готовой молочной продукции. Принято решение на уровне правительства страны, что система маркировки минпромторга, в свою очередь, будет действовать на всем пути движения товара: начиная от производства готовой упакованной продукции и заканчивая конечным потребителем.

Эти две системы будут взаимодействовать между собой в полной синхронизации, минимизируя дополнительную нагрузку на бизнес. Ну а пользователь будет иметь возможность работать в едином программном интерфейсе.

Была информация о возможной маркировке пива. К какому решению пришел минпромторг?



Виктор Евтухов: Пока решения нет. Мы оцениваем ряд факторов, прежде чем принять решение по той или иной категории товаров. Обсуждаем с предпринимательским сообществом, делаем вывод, есть ли вообще необходимость в маркировке. По пиву решение будет принято после обсуждений.

Какова позиция минпромторга по урегулированию ставок по эквайрингу?



Виктор Евтухов: Эквайринг всегда был вопросом, который волновал не только ретейл, но и другие отрасли. У разных банков для разных клиентов установлены разные размеры комиссий: от 0,5 процента до 3-4 процентов. Безусловно, ставки по эквайрингу будут снижаться. Накал страстей спадет. Компромисс будет связан не с нормативно-правовым регулированием этого вопроса, а с тем, что участники процесса договорятся между собой.

Какова судьба законопроекта о нестационарной и мобильной торговле? Предполагается ли разъяснить порядок торговли с автолавок, прицепов и так далее?



Виктор Евтухов: Хотелось бы, чтобы этот законопроект быстрее был рассмотрен и принят и закон вступил в силу. Документ многострадальный, несколько раз его приходилось перерабатывать. Он много обсуждался на разных площадках. Подавляющее большинство регионов его поддержало!

Действительно, сейчас в законопроекте заложен ряд норм, которые нужно дополнительно скорректировать. И это можно сделать в формате поправок. Мы согласны, некоторые вопросы являются достаточно сложными и по ним весьма затруднительно сформировать однозначную позицию: например, срок аренды и условия его продления, возможность сдачи объектов в субаренду, специализация нестационарных объектов, их размещение на карте того или иного региона и так далее. С этим нужно работать.

Мы тем не менее прописали в законопроекте базовые принципы для нестационарной и мобильной торговли. Ну а дальше региональные и муниципальные власти будут реализовывать их на местах. Этот законопроект упорядочит процесс, защитит малый бизнес, обеспечит дополнительный комфорт потребителям, привлечет дополнительные инвестиции в ряд отраслей экономики, создаст новые рабочие места, даст возможность регионам получать дополнительные доходы.

Комиссии банков за прием безналичных платежей доходят до 3-4 процентов. Они снизятся, но не под влиянием ограничений со стороны государства, а в результате компромисса банков и ретейла

Есть ли критика?



Виктор Евтухов: Были опасения, что предлагаемый нами законопроект приведет к возникновению стихийных торговых объектов, как в 90-е годы - этаких шанхаев. Это не так. Во многих регионах нашей страны и по сей день остались так называемые 90-е. Там существует такой малый торговый бизнес, в котором нет правил, нет четко прописанных процедур. Местные чиновники порой злоупотребляют полномочиями, сфера предпринимательской деятельности высоко криминализирована. Мы же, напротив, создаем систему, при которой возможность злоупотреблений минимизирована, а работать в малой нестационарной и мобильной рознице будет удобно, комфортно и эстетично…

Фото: Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Екатерина Ясакова

По поводу разработанного нами законопроекта есть и справедливая критика со стороны Совета Федерации. К ней конечно же стоит прислушаться. Сейчас законопроект на свой контроль взял вице-премьер Дмитрий Козак. Действует рабочая группа, которая занимается обсуждением и выработкой актуальных поправок, его улучшающих. Сегодня в нее входят представители Госдумы, Совета Федерации, минпромторга, бизнеса.

А рынки вообще сегодня нужны?



Виктор Евтухов: Каждый новый магазин, розничный рынок, киоск - это повышение уровня комфорта для потребителей, рост количества и качества товаров, снижение цен. Поэтому мы однозначно заинтересованы в увеличении количества рынков. Рынки - востребованный у рядовых жителей нашей страны формат торговли. Кроме того, для малых производителей - это вообще едва ли не единственный кратчайший путь дойти со своими товарами к потребителю без посредников. И мы, как министерство, просто обязаны сделать все, чтобы этот формат торговли сохранить и развивать.

В свое время было принято жесткое законодательство, из-за которого количество рынков за 10 лет сократилось с 6 тысяч до 1 тысячи. В итоге сегодня мелкие и средние производители, фермеры остаются без надежных площадок для реализации своей продукции. Покупатели же не получают всего ассортимента производимых продуктов питания. Изменениями мы предлагаем убрать излишнюю регуляторику и установить соразмерные с другими торговыми форматами требования к рынкам, чтобы условия торговли на них были не хуже, чем в торговых центрах, гастрономах, супермаркетах. Эти изменения мы подготовили совместно с регионами, и абсолютное их большинство поддерживают подход министерства. Ожидаем, что количество рынков в результате должно увеличиться в 2-3 раза. Подчеркну, мы говорим именно о продовольственных рынках, не берем во внимание те стихийные объекты, где на прилавках продаются все виды товаров, повсюду грязь и антисанитария.

Туристы: В России покупать выгоднее

Виктор Евтухов: Смягчение требований к продовольственным рынкам поможет фермерам обрести площадки для продажи своей продукции. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Будет ли расширена система такс-фри в России?



Виктор Евтухов: Такс-фри - визитная карточка любого государства. Она уже действует более чем в 100 странах. Такс-фри имеет не только экономический эффект, но и влияет на привлечение туристов в страну. В эксперименте по введению такс-фри в России изначально участвовали Москва, Санкт Петербург, Сочи, Московская область.

Затем мы расширили круг участников до городов, принимающих чемпионат мира по футболу. Нужно было с помощью этого эксперимента отработать систему так, чтобы в ней могли участвовать только те предприниматели, которые полностью соблюдают действующее таможенное, налоговое законодательство. Сегодня нам требуется ввести электронный документооборот, и после этого мы распространим систему на всю страну. Сейчас мы уже определяем большие локации с такс-фри: целые улицы, проспекты, переулки. Должен отметить, что 84 процента опрошенных иностранных туристов, воспользовавшихся такс-фри, сказали, что на желание приехать в Россию повлияло именно наличие здесь этой системы. У нас в стране средний чек несколько ниже, чем в Азии, поэтому у иностранцев есть возможность совершать покупки по выгодным ценам.