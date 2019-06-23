Минск: Большой фортепианный марафон прошел с полным аншлагом

Еще до того, как над белорусской столицей разнеслись позывные в минувшую пятницу ІІ Европейских игр, для виртуозов белорусского фортепьянного искусства было очевидным, что гармония музыки и спорта смогут дополнить друг друга, символизируя олимпийский девиз: главное не победа, а участие.

Вчитываюсь в программу исполнителей и вспоминаю добрые советы Фаины Оржеховской - польского биографа Шопена: "Люди, с детских лет приученные к хорошей музыке, не могут быть грубыми и жестокими, музыка более, чем другие искусства, смягчает нравы". Кто-то может усомниться в корректности сказанного, но про себя могу добавить только одно: замечание искусствоведа - в молекулу десятки!

Да и аншлаги, которыми сопровождался накануне в минской филармонии двенадцатичасовой фортепианный марафон, превзошли все ожидания, сообщил БЕЛТА пианист и инициатор инструментального концерта Артем Шаплыко. "Публики оказалось гораздо больше, чем мы ожидали", - признался он.

Марафон стартовал в субботнее утро и продлится до заката солнца. Первым выступил народный артист РБ Игорь Оловников. "Он вместе с ученицами представил потрясающую яркую программу, состоящую из произведений Шопена, - рассказал Шаплыко. - Затем выступили ученики художественного руководителя филармонии Юрия Гильдюка".

Показать свои способности смогли и учащиеся гимназии-колледжа при академии музыки, дуэт Наталья Котова - Валерий Боровиков, Александр Музыкантов и Марина Ромейко. Вслед за ними выступил дуэт Алексей Соболь - Влада Шацкая, который исполнил музыку Сергея Прокофьева из балета "Золушка".

А в вечерние часы слушатели окунулись в бессмертные аккорды классики. "Мы исполнили "Лунную сонату" Бетховена и "Турецкое рондо" Моцарта - шедевры мировой классической фортепианной музыки, - пояснил Артем. - В дуэте с Мариной мы сыграли в переложение в четыре руки и сюиту "Время, вперед!" Свиридова".

Грандиозными получились, полагают музыкальные критики, и "Фортепианные дуэли. Номера в 4-6 рук". А ярким завершением марафона стал музыкальный апофеоз в восемь рук. Кстати, Артем Шаплыко выразил надежду, что и в следующем году будет достойный повод провести большой фортепианный марафон на прославленных сценах Беларуси.