Мужчина на внедорожнике сбил пешеходов в Китае

В китайском городе Чунцин произошло ДТП, в результате которого четыре человека погибли, еще более 10 пострадали.

Поздно вечером в субботу пьяный 42-летний местный житель сел за руль своего автомобиля и поехал по узкой улице. По пути он задел несколько других машин и сбил около 20 человек.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые и задержали мужчину. Тест показал наличие в его крови большой концентрации алкоголя.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали произошедшего. Главный вопрос, был ли наезд на людей намеренным.