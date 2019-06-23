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Рубрика: В мире

На Украине признали дефицит газа

Текст: Марина Алешина

Дочка "Нафтогаза Украины" - компания "Укртрансгаз" - признала, что в стране может сложиться "критическая ситуация" в связи с острой нехваткой запасов голубого топлива. Об этом сообщается в заявлении предприятия.

Причиной кризиса стали несвоевременные расчеты с контрагентами по действующим договорам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд и огромный долг компании перед поставщиками. Он уже превысил четыре миллиарда гривен и послужил причиной срыва двенадцати аукционов.

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Предполагалось, что на период с июля по декабрь будут произведены закупки 880 миллионов кубометров. Сейчас ситуация выглядит неутешительной: в хранилищах остается лишь 152 миллиона кубометров, в то время как ежемесячная потребность рассчитывается из нормы в 240 миллионов. Не говоря уже о том, что для балансировки системы оператора ГТС требуется 720 миллионов кубов.

Компания уже предупредила государственные органы Украины об угрозе чрезвычайной ситуации.

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