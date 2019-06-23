На Украине разбился самолет Ан-2

Легкий одномоторный самолет Ан-2 разбился в Полтавской области на Украине. Об этом проинформировал представитель областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.

По его словам, ЧП произошло возле села Млины. Находившиеся на борту пилот и бортинженер успели выпрыгнуть из самолета до того, как он столкнулся с землей, и получили травмы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. На месте работают полицейские и представители службы по чрезвычайным ситуациям.

"От самолета ничего не осталось. Также известно, что самолет принадлежит одной из агрофирм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - сказал в эфире телеканала "112 Украина" Сулаев, которого цитирует РИА Новости.

Самолет Ан-2 был разработан в конце 1940-х годов. Существует более 20 его модификаций. Самолет используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский. Также он состоит на вооружении в ВВС различных стран. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самолет, который выпускается уже более 70 лет.