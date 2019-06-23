Патрушев и Болтон начинают исторические переговоры

В понедельник в Израиле начинаются переговоры секретарей безопасности России, США и Израиля. С учетом резко возросшей за последнюю неделю эскалации вокруг Ирана, которая в любую минуту может перерасти в войну, эта встреча приобретает особое значение.

По данным "РГ", в понедельник сразу по прилету секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого Патрушев проведет встречу с глазу на глаз сначала с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а потом с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Во вторник пройдут трехсторонние переговоры Россия - США - Израиль с участием Патрушева, Болтона, Бен-Шаббата, модератором этой встречи выступит Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер-министр еще до начала саммита назвал его беспрецедентной встречей, которая имеет историческое значение и важна для стабильности Ближнего Востока в эти турбулентные времена.

Патрушев пообещал на переговорах донести позицию Ирана до американских и израильских коллег

При этом ряд западных СМИ уже поспешил сообщить о том, что по итогам переговоров будет якобы заключена сделка по иранскому вопросу. В то же время Николай Патрушев на международной конференции по безопасности в Уфе заявил журналистам, что у Москвы и Тегерана дружеские отношения, поэтому российская сторона будет учитывать и доводить заинтересованность Ирана до израильтян и американцев. Он также напомнил, что основной темой встречи будет сирийское урегулирование, а Иран в свою очередь присутствует в этой стране по официальному приглашению Дамаска и достиг определенных успехов в борьбе с терроризмом. При этом секретарь СБ не стал делать прогнозы. "Предсказать, какие будут результаты, я пока не берусь", - отметил Патрушев.

Как заявил в интервью "РГ" замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов, российская сторона рассчитывает на то, что итогом совместной работы в Иерусалиме станут общие практические шаги, направленные на стабилизацию Сирии и всего Ближнего Востока.

"Естественно, процесс должен проходить с учетом интересов всех игроков, включая Иран. Любые попытки действовать с помощью тактики ультиматумов заранее обречены на провал, равно как и спекуляции в информационном пространстве. Если кто-то стремится вбить клин в наши отношения с партнерами в регионе, то это неверный расчет", - отметил Венедиктов.