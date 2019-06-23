Песков: Губернаторы просят передать им вопросы с "Прямой линии"

Губернаторы и министры уже звонят в Кремль, чтобы получить вопросы и обращения, поступившие на "Прямую линию с Владимиром Путиным".

"За вчерашний день мне позвонили несколько губернаторов, некоторые министры и попросили по своей области массив перекинуть", - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что в ближайшие два-три дня все вопросы будут систематизированы и разосланы соответствующим губернаторам и министрам.

Представитель Кремля также подчеркнул, что работа по решению вопросов продолжается в течение всего года.

Отметим, что в этом году, разговор президента с народом проходил уже в 17-ый раз. В минувший четверг, 20 июня Владимиру Путину на "Прямую линию” поступило более 1,5 миллионов вопросов.