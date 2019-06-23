Песков рассказал, как Путин реагирует на жесткие вопросы

Владимир Путин не злится на жесткие вопросы, рассказали в Кремле. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос ведущего, могут ли главу государства вывести из себя нелицеприятные жесткие вопросы.

"Нет, - заявил Песков. - Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится. Это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет, что "как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются".

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле работает большое управление по работе с обращениями граждан. "Мы тоже пытаемся составить топ-5, топ-10 основных тем, проблемных тем, на которые граждане обращают наибольший интерес, и по этим темам мы начинаем запрашивать наши соответствующие ведомства, министерства, службы, государственные компании, запрашивать информацию", - отметил Песков, рассказывая о том, как проходит подготовка к "Прямой линии".