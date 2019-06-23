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23.06.2019 14:50
Рубрика: Власть

Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

"Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на ВГТРК.

Фото: Константин Завражин/РГ
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На вопрос ведущего, понес ли кто-то наказание после утери записки, о которой рассказал президент в ходе "Прямой линии", Песков ответил: "Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли", - сказал он.

По словам Пескова, Путин в целом беспощаден в решении вопросов, связанных с обращениями граждан.

Российский лидер откровенен с людьми и чувствует свою ответственность перед ними, подчеркнул представитель Кремля.

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