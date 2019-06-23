Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку

Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

"Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо", - сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на ВГТРК.

На вопрос ведущего, понес ли кто-то наказание после утери записки, о которой рассказал президент в ходе "Прямой линии", Песков ответил: "Те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли", - сказал он.

По словам Пескова, Путин в целом беспощаден в решении вопросов, связанных с обращениями граждан.

Российский лидер откровенен с людьми и чувствует свою ответственность перед ними, подчеркнул представитель Кремля.