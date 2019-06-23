По итогам "Прямой линии" президента могут появиться новые законодательные инициативы, а также будут оперативно одобрены уже взятые в работу проекты. Парламентарии рассказали, как пойдет работа над решением задач, которые Владимир Путин обозначил в ходе общения с гражданами на прошлой неделе.

Дискуссия, напомним, развернулась вокруг наиболее актуальных вопросов, многие из которых прямо или косвенно отражены в нацпроектах. Большая часть "Прямой линии" была посвящена социальной тематике, а также теме безопасности, и именно они станут главными направлениями усилий законодателей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что поручениями с "Прямой линии" займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за ход реализации президентского Послания. Неделя в нижней палате начнется как раз с этого вопроса - сегодня он будет поставлен на Совете Госдумы. Тогда же будут даны поручения профильным комитетам.

Володин, кроме того, отметил, что Госдума уже ведет работу по целому ряду направлений, по которым были даны поручения в ходе "Прямой линии". Так, к президенту обратился сотрудник МЧС, который поднял вопрос необходимости повышения зарплат. По словам спикера, Госдумой уже рассмотрены в первом чтении поправки в бюджет 2019-2021 года, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей.

Депутаты также уже начали анализировать правоприменительную практику по статье УК о фальсификации доказательств и по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний. Владимир Путин, в частности, призвал не злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений и сообщил, что ждет предложения об улучшении этой ситуации. Совфед готов подключиться к этой работе и при необходимости разработать законопроект, рассказал глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он подчеркнул, что необходимо снизить применение меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе за счет расширения применения меры пресечения в виде залога.

Поручениями с "Прямой линии" займется рабочая группа Госдумы, отвечающая за реализацию Послания президента

Начали в парламенте прорабатываться и социальные поручения президента. Среди них вопросы лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе "Прямой линии". Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что законодатели совместно с кабмином готовят целый ряд решений, связанных и с регистрацией новых лекарств, и с патентной защитой отечественных препаратов, и с организацией реальной конкуренции в аптеках.

В Комитете Госдумы по охране здоровья в связи с дискуссией на "Прямой линии" предложили ввести всеобщее лекарственное страхование. С такой идеей выступил член комитета Борис Менделевич.

Особое внимание законодатели обратили и на поднятую в разговоре с президентом тему декриминализации ответственности медицинских работников за применение наркотических препаратов. Законопроект на эту тему уже разработан, и его принятие сделает обезболивание более доступным для людей, заявил депутат Госдумы Юрий Кобзев. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о декриминализации медицинского использования наркотических препаратов.

Как заметили парламентарии, прямо во время "Прямой линии" решился важный социальный вопрос - о необходимости повышения размера пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Пособие с 50 рублей может вырасти в разы и подняться до уровня прожиточного минимума на ребенка. Решение может коснуться 70% семей, если будут определены соответствующие критерии нуждаемости. По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, верхняя палата готова самым активным образом участвовать в подготовке законопроекта на эту тему.

Отраженная в ходе "Прямой линии" DDoS-атака тоже может стать основанием для законотворчества. Инцидент показал актуальность выработки единого международного законодательства в сфере регулирования интернета, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

По итогам "Прямой линии" также будут запущены мониторинги - в частности, "Единая Россия" исследует уровень поддержки фермерских хозяйств и брендов аграрной продукции. Кроме того, депутаты от партии соберут данные о проблемах в строительстве социальной инфраструктуры в ответ на поручение главы государства на эту тему. А еще партийцы будут контролировать процесс освобождения китов и белух в Приморском крае, о чем также говорилось в ходе "Прямой линии".