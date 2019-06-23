"Почта России" приглашает школьников и студентов на работу

Молодых людей, желающих получить первый рабочий опыт и первую зарплату, ждут в почтовых отделениях.

В столице "Почта России" готова предоставить рабочие места 70 школьникам старше 14 лет. Несовершеннолетние сотрудники оформляются на вакансии почтальонов 2-го класса и доставщиков телеграмм. Чтобы уточнить наличие вакансии в удобном районе, можно обратиться в любое почтовое отделение. Школьник должен предоставить трудовую книжку (если есть), страховое пенсионное свидетельство, справку о медицинском осмотре, а также письменное согласие одного из родителей и отдела опеки и попечительства.

На почте молодым людям предложат зарплату в размере от 7,8 тысячи до 15,3 тысячи рублей

Ждут на почте и студентов, ищущих подработку на лето. Их обучат навыкам, которые пригодятся на многих специальностях. Те, кому уже есть 18 лет, принимаются в подразделения "Почты России" без ограничений. Им предлагаются более 300 вакансий почтальонов 1-го класса, 500 вакансий операторов, а также вакансии администраторов и сортировщиков. Для оформления студент должен предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, а также трудовую книжку (если она пока не открыта, ее помогу завести).

Трудоустройство на время каникул предлагают и почтовые отделения многих других регионов. К примеру, в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новосибирской, Мурманской и Ивановской областях школьники летом могут подрабатывать операторами сортировочного центра. В Кабардино-Балкарии, Брянской, Калужской, Костромской, Рязанской областях, Татарстане их ждут вакансии почтальонов.

Зарплата - от 7,8 тысячи до 15,3 тысячи рублей в зависимости от количества отработанных часов.

"Почта России" неукоснительно соблюдает все требования трудового законодательства в отношении всех своих сотрудников, в том числе несовершеннолетних, говорит директор макрорегиона Москва "Почты России" Дмитрий Адушев. На работу принимаются подростки старше 14 лет. Работники не старше 16 лет могут быть задействованы не более 24 рабочих часов в неделю. Те, кому от 16 до 18 лет, могут трудиться более 35 часов в неделю.

"Благодаря работе на почте в летний период у подростков может сформироваться уважительное отношение к физическому труду и появится возможность заработать свои собственные деньги", - заключает Дмитрий Адушев.