Покупателям разрешат жаловаться онлайн-посредникам

Для потребителей это означает возможность до суда направить претензию на специальный сайт-посредник и тем самым повысить шансы на решение своей проблемы.

"По статистике, 85 процентов споров решаются в судами в пользу потребителей, - говорит председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Но в половине случаев решения не исполняются: или приставы-исполнители слишком загружены делами, или взыскание невозможно, так как продавец исчез".

Парадоксально, но если не доводить дело до суда, то шансы на решение проблемы повышаются

Поэтому потребителю выгоднее не доводить дело до суда, но не у всех получается найти общий язык с продавцом или поставщиком услуг. Претензию надо уметь грамотно составить, чтобы те не отвертелись. Специально обученные посредники здесь как нельзя кстати. Впрочем, интернет выдает тысячи предложений от посредников, готовых решить любой спор. Правда, в 99 случаях из 100 это мошенники.

Где гарантия, что и новые онлайн-сервисы не будут обманывать? Тем более что их операторами будут не минюст или Роспотребнадзор, а частный бизнес. Законопроект запрещает взимать плату за рассмотрение обращений с потребителя и не оговаривает, на какие же средства будут существовать посреднические платформы.

"Самый рациональный вариант - брать деньги с продавцов, - считает Шелищ. - Когда покупатель начинает скандалить в магазине по поводу неработающего холодильника, продавец может также эмоционально отреагировать, в итоге разъяренный покупатель идет в суд. Когда продавцу приходит грамотно составленная претензия, велика вероятность, что он ее удовлетворит до суда. Ему невыгодно судиться, потому что по суду он должен не только возместить ущерб покупателю, но еще и заплатить штраф, составляющий половину цены иска".