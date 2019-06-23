Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Собравшиеся выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений. Задержанным пока не предъявлены обвинения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Руководство печатного издания заявило, что полностью поддерживает право этой группы людей на выражение их точки зрения. В официальном сообщении также подчеркивается, что ни одно СМИ США не тратит столько же времени и ресурсов на то, чтобы в полной мере освещать тему изменений климата с целью дать читателям возможность понять ее.

Добавим, что участники международного движения Extinction Rebellion регулярно выходят на митинги, чтобы обратить внимание общественности на изменения климата, которые могут привести к "экологической катастрофе и исчезновениию людей".