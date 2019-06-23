Прыгунья в длину Соколова выиграла "золото" Европейских игр

Российская легкоатлетка Елена Соколова завоевала золотую медаль Европейских игр в прыжках в длину.

Соколова, которая является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне и Универсиады-2013 в Казани, на минском стадионе "Динамо" обновила свой лучший результат сезона, показав результат 6,76 метра. "Серебро" выиграла белоруска Настасья Мирончук-Иванова (6,71), "бронза" на счету украинки Марины Бех-Романчук (6,58).

В активе наших легкоатлетов еще два индивидуальных "серебра". Бронзовый призер чемпионата Европы Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту, всего один сантиметр уступив белорусу Максиму Недосекову (2,26 против 2,27). Тройку сильнейших замкнул украинский спортсмен Богдан Бондаренко (2,21).

В секторе для метания копья второй результат показала россиянка Екатерина Старыгина (63,57) метра. "Золото" досталось хозяйке соревнований Татьяне Холодович (64,37 м). Третье место заняла Мадара Паламейка из Латвии (63,22).

Напомним, что в командном зачете сборная России по легкой атлетике напрямую квалифицировалась в полуфинал Европейских игр.