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Рубрика: Власть

Путин рассказал о том, что ждет отношения России и США

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать отношения с США, как только Вашингтон для этого созреет. В интервью телеканалу НТВ он также сказал, что возможности президента США Дональда Трампа на этом направлении ограничены.

"Мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он (Трамп - прим. "РГ") хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - пояснил российский президент.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
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Путин также добавил, что пусть США сами решают, нужно им развивать отношения с Россией или нет.

"Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют”, - подчеркнул он.

Говоря об отношениях России и США, Путин также отметил, что в Вашингтоне понимают, что "продавить" Россию по каким-либо международным вопросам, например, по Ирану или Венесуэле, не получится.

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