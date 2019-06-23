Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей

Владимир Путин заявил, что власть должна оперативно реагировать на проблемы людей.

По его словам, их поддержка зависит от доверия к власти.

"На самом деле, от того, есть доверие к власти или нет его, зависит конечный успех. И так как, в зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет", - заявил глава государства в интервью НТВ после "Прямой линии".

Он также подчеркнул, что для того, чтобы решить стоящие перед страной проблемы, представители власти должны работать с людьми напрямую.

"Я вот говорил, допустим, о проблемах с лекарственным обеспечением, ну, значит, в 7 только регионах по полному списку закупаются, все остальные должны услышать и заняться этим вопросом", - рассказал Путин. Он также напомнил о ситуации, когда в некоторых регионах недопустимо снизилась сеть первичного звена здравоохранения. "Надо отреагировать на это, надо ехать туда, на место, и смотреть, что там происходит. Только так можно решать проблемы, перед которыми стоит страна", - призвал президент.