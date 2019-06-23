"Бесславных ублюдков" Тарантино вновь покажут в Москве

В Москве открывается юбилейный пятый Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). Даты проведения в этом году - с 23 по 30 июня, площадки - киноцентр "Октябрь", кинотеатры "Звезда" и "Космос" сети Москино, Центр документального кино, кинозал ГУМ, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники" и Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ). Всего в рамках юбилейного фестиваля будет показано более 50 киноработ.

Торжественная церемония открытия по традиции проходит в киноцентре "Октябрь". Фильм, который откроет пятый МЕКФ - "В прах" (режиссер Шон Снайдер) с Мэттью Бродериком и Гезой Рёригом в главных ролях. Он также в конкурсной программе - поборется за главный приз фестиваля. Картина рассказывает историю Шмуэля, хасидского кантора из северной части Нью-Йорка, который сходит с ума после скоропостижной смерти жены. Он пытается найти утешение в религии, однако все тщетно. Еще в конкурсе полнометражных игровых фильмов в этом году ленты "Седер-Мазохизм" (режиссер Нина Пэйли, США), "Неортодокс" (Элиран Малка, Израиль), "Переводчик" (Мартин Шулик, Словакия), "Красная корова" (Цивия Баркай, Израиль), "Конец сладкого дня" (Яцех Борцух, Польша) "Инжир" (Аламорк Давидян, Израиль, Германия, Франция, Эфиопия). Все конкурсные картины новейшие: года их выхода 2018-2019. Все показы - российские премьеры.

Также в программе фестиваля конкурс документальных фильмов, в нем семь картин. Это "93-я королева" (режиссер Пола Эйзелт, США), "Город Йоэля" (Джесси Суит, США), "Вальс Вальдхайма" (Рут Беккерман, Австрия), "По ее стопам" (Рана Абу Фрейха, Израиль), "Адвокат" (Рэйчел Лия Джонс, Израиль, Канада, Швейцария). В этом конкурсе представлены две российские картины - "Дина Рубина. На солнечной стороне", (Станислав Митин) и "Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи" (Галина Евтушенко).

"После показов у зрителей будет возможность пообщаться с создателями фильмов или принять участие в дискуссиях на поднятые в них темы. В рамках фестиваля мы покажем культовый советский фильм "Обыкновенный фашизм" режиссера Михаила Ромма, картину "Кожа" Гая Наттива, получившего премию "Оскар" в этом году за одноименный короткометражный фильм, и множество других. Конечно, как и во все года, мы отобрали редкое и альтернативное кино, посвященное еврейской тематике, которое, уверен, найдет отклик у московского зрителя", - сказал режиссер, продюсер, сценарист Константин Фам.

"С каждым годом мы стремимся масштабировать Московский еврейский кинофестиваль. Наша задача на ближайшие годы - получение аккредитации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Именно поэтому мы выделили основной конкурс фестиваля, в который вошли художественные полнометражные фильмы, вышедшие в 2018 и 2019 году. Все эти фильмы будут впервые показаны в России. Также в этом году жюри основного конкурса частично состоит из иностранцев", - заявил генеральный продюсер МЕКФ Егор Одинцов.

Председателем жюри юбилейного МЕКФ стал Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер телекомпании НТВ, член Международной академии "Эмми", Академии российского телевидения, Российской академии кинематографических искусств. В жюри основного конкурса вошли продюсеры Артем Васильев ("Под электрическими облаками", "Война Анны", "Довлатов", "Юморист"), Стивен Мао (оскароносный короткометражный фильм "Кожа"), режиссеры Нигина Сайфуллаева и Никита Лаврецкий, актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович, актриса Светлана Устинова, а также писатель, журналист и кинематографист с 25-летним опытом освещения российского и восточноевропейского кино Ник Холдсворт и Жаклин Гмах, писатель, ученый, специалист фонда Shoah Foundation Стивена Спилберга.

В жюри конкурса документального кино продюсер Евгений Гиндилис, эксперт в области VR-контента и режиссер Георгий Молодцов и журналист Денис Катаев.

На фестивале проходит конкурс короткометражного кино - как художественного, так и документального. Его оценят продюсер, директор молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, продюсер Янна Буряк и кинорежиссер Кирилл Васильев.

Внеконкурсная программа представлена 18 фильмами, среди которых документальные картины "Карл Леммле" об истории жизни создателя Universal; "Джонатан Агасси спас мне жизнь" об актере, до сих пор переживающем уход из семьи своего отца; российская премьера полнометражного игрового фильма "Кожа" от режиссера, получившего премию "Оскар" в 2019 году за одноименный короткометражный фильм; ленты "Из ада в ад" Дмитрия Астрахана (1996) и "Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма (1965).

На закрытии юбилейного киносмотра будут вручены призы "Ключи открытия", а затем, спустя десять лет после широкого проката московский зритель вновь сможет увидеть на большом экране культовую картину Квентина Тарантино, посвященную борьбе евреев с фашизмом - "Бесславные ублюдки", в которой сыграли Брэд Питт, Элай Рот, Тиль Швайгер, Кристоф Вальц, Мелани Лоран и другие.