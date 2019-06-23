Москва и Пекин готовятся к перекрестному году двух стран

В растущем в российскую столицу турпотоке на первом месте находится Китай. На его долю сейчас приходится 800 тысяч туристов из 5,5 миллиона зарубежных гостей. Но и это не предел, говорили хозяева, принимая на прошлой неделе делегацию московского правительства, побывавшую с визитом в Пекине и городе Чэнду - центре провинции Сычуань.

Растет и количество москвичей, которым интересен Китай. "Правда, у нас за год побывало лишь 87 тысяч жителей российской столицы. Но мы стараемся принимать их так, чтобы им было все комфортнее и они чувствовали живую связь истории нашей страны и современности. Постараемся в ближайшее время довести количество гостей из Москвы до 100 тысяч", - пообещала начальник управления по делам культуры и туризма префектуры Дунчен - центрального округа Пекина Ли Сюэминь.

Встреча москвичей в Пекине с представителями администрации китайской столицы проходила под девизом: "Москва - Пекин: создавая новое будущее". Туризм - одна из самых перспективных отраслей как для подъема экономики, так и для укрепления сотрудничества. Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева привела убедительный пример. Когда в прошлом году во время чемпионата мира по футболу в Москву приехало более 2 миллионов туристов, только за месяц в экономику города поступило более 14 миллиардов рублей.

Москву посещают более 800 тысяч туристов из Китая в год

Но и без чемпионата в Москву есть за чем приехать, говорила Проничева. Где еще, кроме нашего города, в любое время года праздник, все 24 часа в сутки и 365 дней в году есть чем заняться. Один за другим на московских улицах идут фестивали "Московские сезоны".Только что завершившийся фестиваль "Цветочный джем" проходил на 78 площадках - его посетили 6,5 миллиона гостей. В Москве множество музеев, на природоохраняемые территории, парки приходится больше половины площади. 700 гостиниц представляют все имеющиеся сети в мире, а до конца этого года к ним прибавится еще 27.

Почти круглосуточно в городе открыты большинство крупных торговых центров. К тому же Москва присоединилась сейчас к системе такс-фри, что дает покупателям возможность сэкономить 18 процентов на стоимости каждой покупки. К тому же это еще город, очень удобный для туристов. Кругом указатели не только на английском, но и на китайском, а до конца года появится на китайском языке и туристический портал. "Мы с женой, дочкой и родителями уже побывали в Москве, но и в этом году в сентябре поедем туда снова, - поделился на хорошем русском языке с корреспондентом "РГ" представитель туркомпании Шао Сюйдун, который называет себя попросту Сашей. - Мне нравится в Москве все - исторические фестивали, русская кухня, воздух".

В 2020 году пройдет перекрестный год двух стран, напомнил советник посла России в КНР Виталий Фадеев. В его проведении примут участие и обе столицы. Тем важнее им было обсудить актуальные проблемы сотрудничества двух городов, подчеркнул министр правительства Москвы руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. "Одинаковые примерно по численности, они имеют много общих проблем. Вынуждены бороться с пробками, противостоять загрязнению окружающей среды, решать массу социальных проблем и в то же время оба делают ставку на инновационное развитие", - говорил он. Москва и Пекин - города-побратимы. Они взаимодействуют с 1995 года, в будущем году готовятся отметить 25-летие сотрудничества.