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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Арт и шок

Москвичи недовольны шумными концертами в "Аптекарском огороде"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 134(7892)
Жители центра Москвы выразили публичное недовольство вечерними концертами в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". По их оценкам, уровень шума от музыки в квартирах прилегающих домов достигает 100 децибелов при норме 55. Администрация ботсада уверяет - все параметры соблюдены, и мнение немногочисленных активистов субъективно.
"Аптекарский огород" буквально окружен жилыми домами. И этим соседством довольны не все. Фото: Сергей Михеев/РГ "Аптекарский огород" буквально окружен жилыми домами. И этим соседством довольны не все. Фото: Сергей Михеев/РГ
"Аптекарский огород" буквально окружен жилыми домами. И этим соседством довольны не все. Фото: Сергей Михеев/РГ

Инициативная группа борцов за тишину в Facebook выкладывает видео с громких концертов. Ролики демонстрируют, что музыку слышно даже с закрытыми окнами. Приложения-шумомеры (их можно скачать на любой смартфон. - Ред.) показывали в районе 70 дБ. Это соответствует шуму автомобильного потока или постоянно включенной электробритвы. "Эти концерты нас буквально долбят, - жалуется одна из активистов Мария Сидоренко. - За 2,5 часа от громких барабанов голова гудит!". Мария и ее сторонники хорошую музыку любят. Но слушать ее предпочитают в залах. Заставлять "плясать" от шума колонок несколько домов нельзя, уверены борцы за тишину. "Эффект" от превышения норм описан на сотнях порталов. Речь идет не только о бытовом дискомфорте, но и о поражениях нервной системы. Возможно, поэтому Facebook-клич неспящих жителей Грохольского и других переулков поблизости от ботсада подхватили, и в их группу в соцсети вошло уже больше 100 человек. Правда, активных протестующих среди них всего несколько. Возмущение в "Аптекарском огороде" слышат. "Действительно, есть инициативная группа, - подтверждает директор сада Алексей Ретеюм. - Однако довольных людей тысячи! Посмотрите, сколько посетителей, какие исполнители приезжают. А уровень шума измеряли. И никаких превышений нет! Откройте окно - те же 70 децибелов днем. А поздним вечером мы никаких выступлений не организуем".

Фото: ИП Петровский
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Что ж, проверим. Мы побывали в "Аптекарском огороде" 21 июня. Было запланировано два концерта. Один из них, с классическими мелодиями, - на 20.00, под открытым небом. Второй, джазовый, - на 21.00, в крытой оранжерее. Сколько децибелов они дают, проверили с помощью приложения на Android. Классика перед самой сценой - максимум, 73 дБ, на 200-метровом удалении - уже 55. Показатели джаза при тех же условиях - 82 и 55. После 22.00 громкая музыка в саду прекратилась. Но всегда ли параметры звука на концертах именно такие? Все ли его характеристики учитывают шумомеры? На эти вопросы могли бы ответить только сотрудники специализированных организаций. Однако "Мосэкомониторинг", как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, никаких замеров по этому адресу еще не проводил. Ведь официальных жалоб не было...

В Петербурге начался концерт "Музыка войны и Победы"

А жители уже засыпают письмами всех артистов, кто получил приглашения в "Аптекарский огород". В их числе оперный певец Кармело Карузо и солист "Геликон-оперы" Дмитрий Хромов. Последний ответил, что выступать будет в оранжерее, и не планировал "децибелов рока". Но активность жильцов растет. Возможно, "Мосэкомониторингу" стоит дать заключение - шумно в ботсаду или нет. И если шумно, то как обустроить площадки, чтобы все были довольны. Иначе пострадать могут и жильцы тихих переулков у ботсада, и тысячи поклонников музыки.

Общество Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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