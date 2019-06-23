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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Недетский дом

Открылась первая в России клиника кризисной помощи для подростков
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 134(7892)
Первая в стране клиника кризисной помощи для подростков начала работать на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой. Теперь заниматься с оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации детьми и подростками в возрасте от 11 до 17 лет психологи будут отдельно.

"Пациентами новой клиники станут ребята, пережившее горе, например, из-за утраты близкого или травли в школе и дома", - рассказала директор центра им. Г.Е. Сухаревой, Марина Бебчук. Основной принцип работы клиники - ориентация на семью, психологи будут работать не только с детьми, но и с их родителями. Ведь в большинстве случаев подростковый кризис начинается в семье - примерно 20% детей, которые поступают в центр, пережили домашнее насилие. Еще 20% пациентов столкнулись со школьной травлей.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что открытия клиники ждали давно. Статистика тревожит: число преступлений в отношении детей за последние годы выросло почти на 35%. Сегодня в России более 106 тысяч несовершеннолетних признаны потерпевшими. "В новой клинике будут оказывать помощь не только московским детям, но и ребятам из регионов", - подчеркнула Кузнецова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В медучреждении 40 коек круглосуточного и 60 - дневного стационара. В круглосуточное отделение большую часть пациентов привозит "Скорая помощь". "У нас одноместные палаты. Средняя продолжительность пребывания в круглосуточном стационаре составляет 30-45 дней, быстрее не всегда получается, потому что семья зачастую не готова начать оперативно сотрудничать", - отмечает Бебчук. В дневном стационаре проходят как индивидуальную, так и групповую терапию, тут же с ребятами занимаются психологи. С открытием новой клиники пришла поздравить врачей бывшая пациентка центра 15-летняя Дарья, которая лечилась здесь еще в феврале. Девочка пережила серьезное потрясение из-за смерти отца. "Я находилась в круглосуточном стационаре, но мама приезжала каждый день, так что мы вместе посещали занятия с психологами и через несколько сеансов стали с ними настоящими друзьями", - говорит она. После психологических занятий можно было посещать различные кружки - танцы, рисование, заниматься спортом, настольным теннисом. Так прошло полтора месяца, а теперь Даша в любое время может прийти на консультацию в кабинет постгоспитального сопровождения. Некоторые пациенты центра после лечения становятся волонтерами. Они помогают проводить творческие, обучающие занятия для пациентов. Всего в центре более 100 добровольцев.

Кстати

В Центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой работает "Теплая линия" поддержки детей и семьи: 8 (495) 960-34-62.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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