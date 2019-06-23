В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода. Таким прогнозом поделился главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Если сегодня в Москве - плюс 25, то уже в конце следующей недели ночью будет не выше плюс 5. К тому же зарядят трехдневные дожди, больше характерные для осени. За это время выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков.

Причина предстоящего ненастья - североатлантический циклон, который придет в Центральную Россию в будущую пятницу. Пока он будет господствовать над территорией нескольких регионов, ночная температура не превысит 5-10 градусов, а дневная - 12-17.