В столице появится онлайн-платформа для застройщиков

Новости

В Петербурге стартовал праздник "Алые паруса" 23.06.2019
Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей 23.06.2019
Прыгунья в длину Соколова выиграла "золото" Европейских игр 23.06.2019
Песков: В графике Путина на саммите G20 нет встречи c Зеленским 23.06.2019
Катар - Аргентина - онлайн-трансляция матча Кубка Америки 23.06.2019
Дзюдоисты из Беларуси и Сербии расширили взаимодействие государств 23.06.2019
Клинцевич допустил введение новых ограничений против Грузии 23.06.2019
В Грозном на полицейских напал мужчина с ножом 23.06.2019
Российский самбист Рябов взял "золото" на Европейских играх 23.06.2019
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "новой волне давления" 23.06.2019
В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил 23.06.2019
Российские самбисты Багдасарян и Рябова победили на Европейских играх 23.06.2019
Автомобиль сбил шестерых велосипедистов в Греции 23.06.2019
Российские акробаты завоевали "золото" Европейских игр 23.06.2019
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста 23.06.2019
Уругвай продаст орла с нацистского линкора 23.06.2019
Трейлер: Оззи Осборн и Джастин Тимберлейк в продолжении "Троллей" 23.06.2019
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах в 2020 году 23.06.2019
"Бесславных ублюдков" Тарантино вновь покажут в Москве 23.06.2019
Путин рассказал о роли Петербурга в инновационном развитии 23.06.2019
Появились фото выписавшегося из реабилитационного центра "Джона Сноу" 23.06.2019
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном 23.06.2019
Минск: Большой фортепианный марафон прошел с полным аншлагом 23.06.2019
Обвиненного в педофилии Брайана Сингера уволили из "Рыжей Сони" 23.06.2019
В петербургских "Алых парусах" примут участие 1,5 млн человек 23.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
23.06.2019 23:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все включено

В столице появится онлайн-платформа для застройщиков
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 134(7892)
В Москве для строительной сферы будет создана единая цифровая платформа. Застройщики с ее помощью смогут получать все необходимые госуслуги одним пакетом, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

На разработку такой платформы уйдет несколько лет. Над ее созданием вместе с Москвой работают два федеральных министерства: строительства и экономического развития. "Это будет единый ресурс, доступный как для всех органов исполнительной власти, занятых в строительной сфере, так и для застройщиков", - пояснил Левкин. По его словам, с декабря прошлого года строительные компании в Москве услуги ресурсоснабжающих организаций могут получить через портал mos.ru. За полгода получено более 3500 заявок, около полутора тысяч из них - на заключение договоров о подключении к инженерным сетям. К новому сервису присоединились шесть организаций: "ОЭК", "МОЭК", "МОЭСК", "Мосводоканал", "Мосгаз" и "Мособлгаз". В будущем список пополнит и "Мосводосток".

Фото: iStock
Квартиры подорожают на 15 процентов после 1 июля

- Сегодня мы работаем с шестью компаниями, профили которых - газ, вода, водоотведение, тепло- и водоснабжение, - объяснил Лёвкин. - Но "Мосводосток" пока не участвует в эксперименте, поэтому мы хотим, чтобы до конца этого года - начала следующего эта компания тоже перевела свои услуги в электронный вид.

Подача заявок через интернет, подчеркнул Сергей Левкин, экономит застройщикам время. Главное преимущество - приезжать в госучреждения, как раньше, больше не нужно. Услугу можно получить в удобное для компаний время - достаточно заполнить заявку на портале mos.ru, а потом отслеживать ее судьбу в личном кабинете. Такая схема, по мнению Левкина, стирает административные барьеры. Например, сроки подключения к инженерным сетям с помощью интернета уже сократились. На это сегодня уходит не больше месяца.

Тем временем

На портале mos.ru новую жизнь получили две электронные услуги: "Оформление разрешения на строительство" и "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". На обновлении сказались изменения в федеральном законодательстве. Тем, кто планирует построить дом на своем земельном участке, разрешения на индивидуальное жилищное строительство теперь получать не нужно.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном
ВКС России получили два модернизированных вертолета Ми-28НМ
Косачев: Мы в России желаем Грузии только добра
На Украине признали дефицит газа