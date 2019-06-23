Зачем более 12 тысяч пенсионеров учат английский в Москве

В Москве более 12 тысяч пенсионеров - участников проекта "Московское долголетие" - изучают бесплатно английский язык. Для тех, кому за 50, заговорить по-английски - это не только возможность удивить родственников, живущих за рубежом, но и профилактика болезни Альцгеймера, а также шанс подработать репетитором.

"Учить английский язык можно в любом возрасте, главное мотивация", - говорит Наталья Калинникова, декан гуманитарного факультета "Серебряного университета". Языковые занятия для пенсионеров проходят в каждом районе по вполне удобному графику - один или два раза в неделю они собираются в центрах соцзащиты, школах и даже парках. К примеру, в саду имени Баумана занятия ведет Далей Кимиша, которая четыре года назад покинула Ямайку ради работы в Москве. Ее занятия по театрально-игровой методике, где песни являются неотъемлемой частью урока, - настоящий праздник. "Мы учим слова, тренируем произношение, поем песни ABBA. На каждое занятие приходят 15-20 человек, и у всех уровень языка разный, приходится подстраиваться", - рассказала Кимиша.

Всего полгода занятий - и пенсионер-студент готов ехать в заграничный тур

Ее преуспевающая ученица - 59-летняя Ирина Ковалева призналась "РГ", что английский ей нужен для поездки к родственникам в Великобританию. "Язык учила еще в школе, но спустя годы забыла. Но всего полгода занятий, и у меня уже внушительный словарный запас", - делится пенсионерка. С родственниками из Британии по скайпу она уже старается говорить на английском, а через полгода собирается навестить их лично. Подруги Вера Николаевна и Татьяна Михайловна рассматривают занятия как профилактику болезни Альцгеймера. В школе они учили немецкий, и только на пенсии появилось время освоить главный иностранный. Подруги два раза в неделю ходят на занятия в Пресненский парк и теперь читают друг другу рассказы английских писателей. В целом же в "Серебряном университете" одной из самых популярных программ стал "Иностранный язык для общения и путешествий (английский)". Курс длится 36 часов.