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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Авиакомпании изменили маршруты из-за извержения вулкана на Курилах

Текст: Александр Филимоненко

Японским авиаперевозчикам пришлось изменить маршруты полетов над северными районами Тихого океана из-за извержения вулкана на Курилах, сообщает японская вещательная корпорация NHK. Главное метеобюро Японии предупредило перевозчиков, что вулканический пепел достиг высоты 13 километров.
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Вулкан Райкоке (второе название - Столповой), расположенный на одноименном острове, начал извержение 21 июня. Пепловое облако, по данным обсерватории Himawari, распространяется в северо-восточном направлении в сторону Алеутского архипелага. В том районе объявлен красный код для полетов авиации.

Метеобюро напомнило о том, что пепел может привести к остановке двигателей самолетов, а также повредить остекление пилотской кабины. По данным минтранспорта Японии, изменились маршруты, связывающие Страну Восходящего солнца с Северной Америкой. Всего их более 40.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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