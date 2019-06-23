Госказна даст регионам деньги для помощи семьям

Социальные контракты будут со следующего года софинансироваться из федерального бюджета. Об этом сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. Сейчас все расходы на социальные контракты регионы несут сами.

Возможность оказывать государственную социальную помощь на основе технологии социального контракта появилась у всех регионов с начала 2013 года. В Якутии, например, в этом году на социальные контракты предусмотрено 255 миллионов рублей. Это на 27,5 процента больше, чем в прошлом, когда с властями смогли заключить такие соглашения 1,3 тысячи семей. На каждую пришлось около 155 тысяч рублей. А желающих много больше. Власти дают деньги семье, которая попала в трудную финансовую ситуацию, на конкретное дело, чтобы повысить ее доход. На них открывают мастерские по ремонту машин и бытовой техники, строят зимние теплицы, разводят живность - вариантов много. И результат есть. В той же Якутии среднедушевой доход семьи по окончании срока действия контракта вырастает обычно в 1,7 раза. Но не у всех регионов есть возможность оказывать такую помощь. Так что поддержка федерального бюджета крайне важна.

Вовченко уточнил, что ведомство примет правила софинансирования. "Мы их уже формируем, и здесь необходимо учесть всю палитру направлений использования средств социального контракта", - сказал первый замминистра. На первом этапе будут софинансироваться не все регионы, а 15-20, где будет обкатываться технология. Это могут быть те, что активно применяют соцконтракты или являются участником пилотного проекта по снижению бедности. В прошлом году по стране было заключено 104,5 тысячи таких соглашений, с учетом всех членов семей - это более 300 тысяч человек. Втрое больше, чем было в 2013 году, отметил Вовченко. "60 процентов заключенных соцконтрактов - это семьи с детьми до 16 лет", - сказал он.

Средний размер единовременной денежной выплаты в рамках социального контракта 37,8 тысячи рублей. Здесь разброс колоссальный - от 1,5 тысячи рублей до 300 тысяч. Средняя эффективность выхода из бедности по итогам реализации соцконтракта - 35 процентов. "Мы прекрасно понимаем, что в соцконтракте на 1,5 тысячи нет никакого смысла", - заметил Вовченко. Есть примеры и существенной стоимости социального контракта: Сахалинская область - 176,4 тысячи рублей, Республика Крым - 88 тысяч, Краснодарский край - 84,1 тысячи, Калининградская область - 100 тысяч. Это, по мнению минтруда, самые успешные регионы. О чем говорят и конкретные примеры.

В прошлом году заключено около 105 тысяч соцконтрактов, 60 процентов - это семьи с детьми до 16 лет. В итоге поддержка была оказана более 300 тысячам человек с учетом всех членов семей

В Калининградской области одной из первых помощь по соцконтракту получила многодетная семья Соловьевых, у которых 10 детей, из них пятеро - приемные. На полученные 100 тысяч рублей они открыли небольшой магазин по продаже бытовой химии и косметики, который помог улучшить материальное положение. Еще две многодетные семьи закупили крупный рогатый скот, свиней и корма для них, не только себя обеспечивают мясом и молоком, но и на продажу остается. Но не только многодетным семьям помогают. Для женщины с инвалидностью куплена компьютерная техника, и она смогла работать на дому как индивидуальный предприниматель, корректируя тексты.

Люди по-разному вкладывают средства: кто-то купил оборудование для мини-пекарни или мебель для открытия кафе, холодильное, кассовое, швейное оборудование, материалы для парикмахерских услуг, кто-то оплатил обучение или аренду, оснастил пункт техобслуживания автомобилей, открыл кабинет по обучению иностранным языкам. Не у всех, конечно, бизнес идет одинаково успешно, но шанс появляется у всех, кто заключил соцконтракт.

В каждом регионе - свои условия. В Калининградской области, например, средства могут быть направлены на переобучение членов семьи, в том числе получение другой профессии, оплату расходов, связанных с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, приобретение основных средств производства, транспортные расходы, оплату аренды помещения и другие расходы, рассказала "РГ" министр соцполитики области Анжелика Майстер. Но семья имеет право воспользоваться такой помощью только один раз.

Решая вопрос о заключении социального контракта, приоритет отдают тем, кто предлагает виды деятельности, направленные на организацию самозанятости, подчеркнули в региональном минсоцполитики. Еще одно условие: деньги не выплачиваются наличными, а направляются на оплату услуг или товаров. Есть и такая рекомендация - перед подачей заявления пройти тестирование в центре занятости и получить заключение о степени готовности к предпринимательской деятельности или созданию фермерского хозяйства.