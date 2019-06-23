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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скончался бывший мэр Читы, руководивший городом почти 20 лет

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Денис Гуков/РИА Новости Фото: Денис Гуков/РИА Новости
Фото: Денис Гуков/РИА Новости

Экс-мэр Читы Анатолий Михалев, бывший главой города с 2000 по 2019 годы, умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. Врио главы городского округа Андрей Ядрищенский подтвердил информацию.

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Анатолий Михалев родился в 1948 году в Чите. Трудовую деятельность начал на местном комбинате по торговой технике, прошел путь от слесаря до начальника цеха. С 1993 года по ноябрь 2000 года был заместителем главы администрации Читы, затем первым замом.

В конце 2000 года Михалев фактически стал руководить городом. В 2014 году в Чите выборы мэра упразднили, но городским головой вновь оказался Михалев, избранный председателем гордумы. В январе 2019 года он подал в отставку по личным причинам.

Общество Утраты Власть Работа власти Регионы ДФО Забайкальский край Чита
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