Скончался бывший мэр Читы, руководивший городом почти 20 лет

Экс-мэр Читы Анатолий Михалев, бывший главой города с 2000 по 2019 годы, умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве. Врио главы городского округа Андрей Ядрищенский подтвердил информацию.

Анатолий Михалев родился в 1948 году в Чите. Трудовую деятельность начал на местном комбинате по торговой технике, прошел путь от слесаря до начальника цеха. С 1993 года по ноябрь 2000 года был заместителем главы администрации Читы, затем первым замом.

В конце 2000 года Михалев фактически стал руководить городом. В 2014 году в Чите выборы мэра упразднили, но городским головой вновь оказался Михалев, избранный председателем гордумы. В январе 2019 года он подал в отставку по личным причинам.