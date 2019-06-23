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23.06.2019 13:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди. Процесс работы в Twitter представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Он отметил, что идет выборка грунта под сети глубокого заложения, что является обязательным условием требований безопасности. Под ракету-носитель "Ангару" всех классов разрабатывают котлован под универсальный комплекс, который будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все это будет находиться под землей.

Космодром Восточный находится в 180 километрах от Благовещенска. Его территория - около 700 квадратных километров. Космодром начали строить в 2011 году. 28 апреля 2016 года с него произвели успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. К 2022 году планируется запуск корабля в беспилотном варианте, а в 2024-м - с экипажем.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток Правительство "Роскосмос" ДФО Амурская область Благовещенск Космодром Восточный
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