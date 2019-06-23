Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди. Процесс работы в Twitter представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что идет выборка грунта под сети глубокого заложения, что является обязательным условием требований безопасности. Под ракету-носитель "Ангару" всех классов разрабатывают котлован под универсальный комплекс, который будет включать стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все это будет находиться под землей.

Космодром Восточный находится в 180 километрах от Благовещенска. Его территория - около 700 квадратных километров. Космодром начали строить в 2011 году. 28 апреля 2016 года с него произвели успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. К 2022 году планируется запуск корабля в беспилотном варианте, а в 2024-м - с экипажем.

Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства

космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.