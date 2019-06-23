В Минприроды назвали 10 регионов-аутсайдеров мусорной реформы

Мусорная реформа "забуксовала" в десяти российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

В числе отстающих, по данным ведомства, четыре дальневосточных региона - Еврейская автономная область, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.

"Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами этих регионов ", - сообщили в министерстве. Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в России в этом году. Она должна решить проблему стихийных свалок, а также переработки и утилизации мусора, что улучшит экологическую обстановку. Работать с ТКО должны региональные операторы.