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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Минприроды назвали 10 регионов-аутсайдеров мусорной реформы

Текст: Александр Филимоненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мусорная реформа "забуксовала" в десяти российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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В числе отстающих, по данным ведомства, четыре дальневосточных региона - Еврейская автономная область, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Курганская, Архангельская, Владимирская и Рязанская области.

"Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин проведет совещание с губернаторами и главами этих регионов ", - сообщили в министерстве. Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в России в этом году. Она должна решить проблему стихийных свалок, а также переработки и утилизации мусора, что улучшит экологическую обстановку. Работать с ТКО должны региональные операторы.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минприроды Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия ДФО Еврейская АО ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край УрФО Курганская область СЗФО Архангельская область "Мусорная" реформа
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