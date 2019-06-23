В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Крупный пожар произошел на рынке, расположенном на улице Некрасова в Уссурийске, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня. Спустя пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению.

Горели хранящиеся на складе вещи и элементы конструкции строения. Позднее на место ЧП были стянуты дополнительные силы пожарной охраны, а также задействован пожарный поезд.

Спустя пять часов пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. Пострадавших нет. Угрозы перехода огня на соседние строения отсутствует, тушение продолжается.