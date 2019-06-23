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23.06.2019 04:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье сгорел склад на китайском рынке

Текст: Александр Филимоненко

Крупный пожар произошел на рынке, расположенном на улице Некрасова в Уссурийске, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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Сообщение о возгорании на обувном складе рынка поступило на пульт пожарной охраны в 05:19 утра 23 июня. Спустя пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению.

Горели хранящиеся на складе вещи и элементы конструкции строения. Позднее на место ЧП были стянуты дополнительные силы пожарной охраны, а также задействован пожарный поезд.

Спустя пять часов пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. Пострадавших нет. Угрозы перехода огня на соседние строения отсутствует, тушение продолжается.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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