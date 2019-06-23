На следовавшем из Москвы в Казань теплоходе загорелся кабель

В машинном отделении пассажирского двухпалубного теплохода "Василий Чапаев" загорелся силовой кабель. Инцидент произошел во время движения по реке Волга недалеко от населенного пункта Нижний Услон.

"На борту находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что теплоход находится на ходу, после проверки оборудования и проветривания он направится дальше - в город Тетюши (Татарстан).