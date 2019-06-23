Ученые NASA нашли возможные признаки жизни на Марсе

Ровер Curiosity обнаружил в минувшую среду на Марсе большой объем метана - газа, который на Земле производится живыми существами. Об этом The New York Times сообщил ученый Ашвин Васавада.

- Учитывая это удивительное открытие, специалисты перестроили планы на выходные, чтобы провести не запланированные ранее работы. Результаты дополнительного эксперимента ожидаются от марсохода в понедельник. Для поддержания научной целостности команда проекта будет продолжать анализировать данные, прежде чем подтвердить результаты, - пояснил изданию Васавада.

Предполагается, что найденный газ мог быть выделен относительно недавно, так как на Марсе в результате влияния солнечного света и ряда химических реакций молекулы метана упели бы разложиться за несколько столетий.

Curiosity прибыл на Марс в 2012 году. Спустя год появились данные о том, что он нашел на Красной планете метан и органические соединения. Однако это был временный всплеск, который специалисты объяснили особенностями атмосферы Марса в летнее время.

Сообщается, что уровень метана, зафиксированный на Красной планете на этой неделе, в три раза выше, чем в 2013 году.