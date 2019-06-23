Почти год родители учеников барнаульской гимназии № 40 боролись против базовой станции, которую мобильный оператор установил на крыше школы. Они обили пороги всех инстанций, включая суд, но слышали везде одно: вышка законна и безопасна. Только после обращения в администрацию президента в Роспотребнадзоре вдруг вспомнили о норме СанПиН, которая запрещает использовать школьные здания для иных целей, кроме образовательных.

"Подарок" в виде базовой станции мобильной связи ученики 40-й гимназии получили еще к прошлому 1 сентября. Гимназия решила заработать, сдав в аренду часть крыши за 12,5 тысячи рублей в месяц. По словам ее директора Александра Овсиевского, эти деньги хотели потратить на ремонт и текущие нужды. "Подобные станции уже стоят на нескольких школах и детских центрах в городе, есть санитарно-эпидемиологические заключения об их безопасности", - отметил он. Однако родители забили тревогу, опасаясь, что электромагнитное излучение негативно скажется на здоровье их детей. И хотя в региональном управлении Роспотребнадзора и городском комитете по образованию, выдавших разрешения на установку, заверяли, что все законно и безопасно, мамы гимназистов пошли в суд. Но и там не нашли поддержки. Октябрьский райсуд в требовании убрать вышку им отказал.

Базовые станции установлены сегодня на 11 образовательных учреждениях Барнаула

- Почему-то все инстанции в регионе встали на защиту коммерческих интересов мобильного оператора, а не наших детей, - удивляется Наталья Бакурова, мама двоих учеников 40-й гимназии, выступившая истцом в суде. - Мы не раз указывали на нормы СанПиН, которые не допускают размещение в образовательных учреждениях не связанных с его деятельностью построек и сооружений. Наши доводы никто не услышал. Даже судебная экспертиза, на проведение которой родители всем миром собирали деньги, признала вышку на школе безопасной. И это при том, что тяжелое оборудование поставили на ветхой крыше, а металлический шкаф с электрической разводкой пристроили к школе, так что любознательные ученики хоть каждый день могут проверять его замок на прочность.

Вспомнили о санпиновских нормах в регионе только после того, как Общественный родительский комитет обратился с жалобой в администрацию президента. В результате Роспотребнадзор указал своему территориальному управлению в Алтайском крае "на недопустимость нарушения требований санитарных правил и нормативов". И региональное ведомство признало недействительным ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение на установку базовой станции на крыше гимназии № 40.

Как выяснилось, специалисты почему-то не учли, что нормативы для средств связи были введены в 2003 году, а с 2011 года вступили в силу "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Согласно им расположение на территории школ построек, сооружений, функционально с ними не связанных, не допускается. Получается, что восемь лет в регионе выдавали заключения на вышки в нарушение санитарных норм? А может быть, и не только в Алтайском крае? В Барнауле такие базовые станции установлены сегодня на 11 общеобразовательных учреждениях. Поможет ли настойчивость родителей убрать вышки со всех школ? Пока неизвестно. Региональный Роспотребнадзор ждет разъяснений от федерального - надо ли отзывать все ранее выданные заключения на базовые станции, установленные на школах.

На 40-й барнаульской гимназии вышка тоже до сих пор стоит. Как сообщили "РГ" в комитете по образованию Барнаула, мобильный оператор пытается оспорить решение Роспотребнадзора об отзыве санитарного заключения. "Но оборудование, размещенное на здании гимназии, не эксплуатируется, поскольку не было окончательно подключено, - пояснили в комитете. - В зависимости от результатов рассмотрения жалобы оператора будет принято решение о его введении в эксплуатацию либо о демонтаже".

Школа решила заработать, сдав в аренду кусок крыши за 12,5 тысячи рублей в месяц

На вопрос "РГ" о расторжении договоров аренды между другими школами и мобильными операторами в связи нарушением СанПиН в городском комитете по образованию ответили: "Это компетенция руководителей образовательных организаций. В случае отзыва ранее выданных санитарно-эпидемиологических заключений для размещения оборудования сотовой связи им будет рекомендовано расторгнуть договоры аренды".

Интересно, что специалисты этого комитета год назад проводили экспертизу проекта установки вышки на гимназии № 40 и тогда, ссылаясь на нормы СанПиН о радиосвязи, сделали вывод, что ограничений на размещение такого оборудования на зданиях школ в законодательстве нет. Неужели тоже забыли о санитарных нормах для образовательных учреждений?

А родители барнаульских школьников подали апелляцию на решение Октябрьского райсуда, признавшего установку вышки на гимназии № 40 законной. Они надеются, что после отзыва санитарно-эпидемиологического заключения суд все-таки встанет на сторону детей.