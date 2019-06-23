В кузбасском моногороде Киселевске выясняют причины подземного пожара, который продолжается уже не первый месяц. Густой едкий дым, прорывающийся на поверхность тут и там, провалы и трещины в земле - не единственные проблемы территории, где работает девять угольных разрезов.

В начале июня на улице Парниковой, а с ней Малинной, Раздольной и Разрезовской, вдруг появились самые настоящие гейзеры, и они стали медленно, но верно подступать к домам. Как следствие, местные жители начали всерьез готовиться к эвакуации.

Город, стоящий на горячем угле, просит переселить его в безопасное место целиком и полностью

Лето, каникулы, а детей на улицу одних не выпустишь, того гляди провалятся под землю (заметим, что такие инциденты были). Впрочем, небезопасно оставаться и дома. Случалось, из-за отравления угарным газом люди попадали в реанимацию. В летнюю жару, когда печек не топят...

Отчаявшись стучаться во все инстанции и получать отписки, киселевчане выложили видеообращение в интернет. Привлеченные властями специалисты местного НИИ с помощью специальных датчиков обследовали проблемные точки и пришли к выводу: все дело в несанкционированной свалке - она горит, выделяя свалочный газ. Угольная компания выделила технику для локализации и изоляции очага. Место зачистили и засыпали толстым слоем глины. Но и после этого земля греться и парить не перестала. Копнули глубже (ближе к угольным пластам законсервированной шахты "Киселевская") - и из-под снятого слоя грунта повалил дым.

- Для определения причин возгорания уже пробурено 29 скважин глубиной до двадцати трех метров, все пробы отправлены на исследование в лабораторию, - сообщил глава Киселевска Максим Шкарабейников. - Но горожане хотят убедиться, что нагрева нет и на более глубоком залегании. Поэтому принято решение о бурении еще двух скважин глубиной пятьдесят метров... Теперь четко можно говорить, где именно идет нагрев.

А что именно горит и почему, ученые должны сообщить на этой неделе. И уже принято решение расселить около семидесяти домов, расположенных в проблемной зоне. Осталось определиться, по какой из "профильных" госпрограмм это можно сделать. Как уточнил первый замгубернатора области Вячеслав Телегин, если объемы финансирования в регионе увеличатся до 3,5 миллиарда рублей в год, комплексная программа переселения может быть выполнена в течение трех лет. При этом город, который стоит на горячем угле, просит переселить его в безопасное место целиком и полностью.

Тем временем

В поселке Карагайлинском под Киселевском решено построить современный водопровод. Жители боятся пользоваться водой, которая течет в их квартирах из-под крана: в ней стали обнаруживаться существа, очень похожие на червей. Что это за "звери" и как они попали в систему водоснабжения, людям до сих пор никто не объяснил (правда, замглавы города под видеосъемку выпил сомнительную воду, демонстрируя: остался жив-здоров). Можно лишь предполагать, что все дело в плохом состоянии подземных скважин, откуда вода поступает в жилые дома.

Кстати, раньше в поселке был водопровод, но маломощный. Так что воде из скважин карагайлинцы поначалу очень радовались.

Сейчас Роспотребнадзор отбирает пробы ежедневно и никаких отклонений не находит. Однако черви не исчезли даже после экстренной дезинфекции системы водоснабжения...